MARKT USA/Wall Street fester erwartet - Technologie-Werte legen weiter zu

Mit einem kräftigen Plus dürfte die Wall Street in den letzten Handelstag der Woche starten und damit die positive Tendenz des Vortages fortsetzen. Erneut dürften dabei die Technologie-Werte die Aufwärtsbewegung anführen. Der Future auf den Nasdaq-100 verbessert sich um 1,2 Prozent, dagegen geht es für den Termin-Kontrakt auf den S&P-500 lediglich um 0,5 Prozent nach oben. Positive Quartalsergebnisse von Microsoft und Amazon stärken wieder das Vertrauen in den Sektor, heißt es.

Amazon steigerte den Umsatz im zweiten Quartal um 20 Prozent auf 200,6 Milliarden US-Dollar. Der Umsatz mit AWS erhöhte sich um 37 Prozent auf 42,2 Milliarden Dollar. Das Nettoergebnis betrug 62,6 Milliarden Dollar. Alle drei Kennziffern übertrafen damit die Erwartungen von Analysten. Zudem wurde die Prognose für die Investitionen für das Jahr um 20 Milliarden auf 220 Milliarden US-Dollar angehoben. Für die Aktie geht es vorbörslich um 12,2 Prozent nach oben.

Die Apple-Aktie knickt dagegen um 7,1 Prozent ein. Die Prognose des Konzerns für das September-Quartal blieb hinter den Erwartungen der Wall Street zurück und überschattete damit die starken Verkaufszahlen bei iPhones und Macs, die das Unternehmen für das Juni-Quartal gemeldet hatte. Die enttäuschende Prognose von Apple ist zum Teil auf Lieferengpässe zurückzuführen, die das Unternehmen in den vergangenen Quartalen geplagt haben. Diese haben es dem Unternehmen erschwert, die Nachfrage nach iPhones, Macs und iPads zu decken, und es wird erwartet, dass sie sich im September-Quartal noch verschärfen.

Die Aktien des Gaming-Unternehmens Roblox fallen um 18,9 Prozent. Es prognostiziert ein langsameres Umsatzwachstum, da es in KI investiert und sich auf die Sicherheit der Plattform konzentriert.

Für einen Impuls könnten die anstehenden US-Konjunkturdaten sorgen. Vor der Startglocke wird der Arbeitskostenindex für das zweite Quartal veröffentlicht. Nach Handelsbeginn folgen noch der Index der Einkaufsmanager Chicago für Juli und der Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan für den Juli in zweiter Lesung.

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July 31, 2026 05:56 ET (09:56 GMT)