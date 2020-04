MARKT USA/Wall Street freundlich erwartet - Hoffen auf Rückkehr zur Normalität

Nach den Kursverlusten vom Mittwoch zeichnet sich am Donnerstag an der Wall Street eine kleine Gegenbewegung ab. Anleger hoffen auf eine baldige Rückkehr zur Normalität, nachdem die Corona-Pandemie in vielen Ländern ihren Höhepunkt überschritten zu haben scheint.

Am Mittwoch kündigte die deutsche Bundesregierung erste Lockerungen der im Zuge der Pandemie verhängten Beschränkungen an. Am Donnerstag will US-Präsident Donald Trump entsprechende Pläne für die USA vorstellen.

Noch vor der Startglocke an der Wall Street dürften weitere Konjunkturdaten Zeugnis vom verheerenden Einfluss der Corona-Krise auf die US-Wirtschaft ablegen. Veröffentlicht werden die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche, der Philadelphia-Fed-Index für April und die Märzdaten zu den Baubeginnen und -genehmigungen. Bei allen Daten rechnen Volkswirte mit deutlichen Eintrübungen. Es stellt sich aber die Frage, ob die Daten noch ein solches "Schock-Potenzial" entfalten wie der am Mittwoch gemeldete Absturz des Empire-State-Manufacturing-Index auf ein Rekordtief, oder ob sich nicht doch ein Gewöhnungseffekt einstellt.

Geschäftszahlen werden vorbörslich die Bank Morgan Stanley und der Pharmahersteller Abbott Laboratories vorlegen. Die schon am Vortag nach Börsenschluss veröffentlichten Zahlen des Inneneinrichters Bed Bath & Beyond kommen derweil gut an. Die Aktie springt im vorbörslichen Handel auf nasdaq.com um 13,5 Prozent nach oben.

April 16, 2020