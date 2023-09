MARKT USA/Wall Street gut behauptet erwartet

Nach den Vortagesaufschlägen dürfte die Wall Street am Freitag wenig verändert in den Handel starten. Der Future auf den S&P-500 legt vorbörslich leicht um 0,1 Prozent zu. Etwas Rückenwind kommt von positive Wirtschaftsdaten aus China und von der chinesischen Notenbank gesenkten Zinsen, um die Wirtschaft anzukurbeln.

Am Donnerstag wurde das Sentiment von taubenhaft aufgenommenen Aussagen der Europäischen Zentralbank gestützt. Diese hatte zwar den Leitzins um 25 Basispunkte angehoben, jedoch signalisiert, dass es möglicherweise keine weiteren Zinserhöhungen in dem Zyklus geben wird.

Auch das erfolgreiche Börsen-Debüt des britischen Chip-Designers Arm an der Nasdaq wurde am Markt überaus gut aufgenommen und dürfte auch zu Wochenschluss positiv nachwirken. Die Titel schlossen am Vortag bei 63,59 Dollar und damit rund 25 Prozent über dem Ausgabekurs von 51 Dollar. Im vorbörslichen Handel legt die Aktie nun weitere 5,7 Prozent zu.

Wie das Wall Street Journal berichtet, bereitet nun Instacart nach Angaben informierter Kreise für das eigene IPO-Vorhaben eine Erhöhung der Angebotsspanne vor. Die Aktien des Lebensmittellieferdienstes werden demnach voraussichtlich zum Stückpreis von 28 bis 30 US-Dollar angeboten. Bisher hatte Instacart einen Platzierungspreis zwischen 26 und 28 Dollar angestrebt. Am oberen Ende der neuen Preisspanne würde das Unternehmen auf vollständig verwässerter Basis mit fast 10 Milliarden Dollar bewertet werden.

Konjunkturseitig werden noch vor Handelsbeginn der Empire State Manufacturing Index für September veröffentlicht, die Import- und Exportpreise für August sowie die Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung ebenfalls für August. Kurz nach der Startglocke steht dann noch der Index Verbraucherstimmung der Uni Michigan für September auf der Agenda.

Adobe geben vorbörslich um 2,0 Prozent nach. Der Softwarekonzern hatte im dritten Geschäftsquartal zwar die Markterwartungen übertroffen, doch lag die Umsatzprognose für das vierte Quartal nur im Rahmen der Konsensschätzung.

Die Aktien von Ford (-1,7%) und General Motors (-1,3) werden von einem Streik der US-Gewerkschaft United Auto Workers (UAW) nach unten gezogen, der am Freitag begonnen hat. Laut dem Wall Street Journal betrifft der Streik bislang das Bronco-Werk von Ford in Detroit und das Pickup-Werk von GM in Missouri. Die Aktie von Stellantis notiert 0,6 Prozent fester.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/err/cbr

(END) Dow Jones Newswires

September 15, 2023 06:24 ET (10:24 GMT)