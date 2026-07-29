MARKT USA/Wall Street gut behauptet erwartet - Fed und Tech-Zahlen im Fokus

Mit einer leicht positiven Tendenz dürfte die Wall Street zur Wochenmitte in den Handel starten. Der Future auf den S&P-500 legt um 0,4 Prozent zu und der Terminkontrakt auf den Nasdaq-100 gewinnt 0,5 Prozent. Negative Schlagzeilen wie die erneuten Gefechte zwischen den USA und dem Iran, der in der Folge wieder steigende Ölpreis und der Ausverkauf bei den Technologiewerten in Asien werden vom Markt ausgeblendet. Der Fokus liegt auf dem Ergebnis der US-Notenbanksitzung und vor allem den Quartalszahlen wichtiger US-Technologiekonzerne nach der Schlussglocke. Dann werden unter anderem Meta Platforms, Microsoft und Qualcomm ihre Bücher öffnen.

Der Ausverkauf bei Chipwerten hat sich am Berichstag in Asien fortgesetzt, auch wenn sich die Börsen bis zum Ende des Handels von den Tagestiefs wieder deutlich erholten. Weiterhin besteht eine erhöhte Skepsis, ob die enormen KI-Investitionen tatsächlich ausreichende Renditen erwirtschaften werden. Bei den US-Chipaktien kommt es zu einer leichten Erholung nach den jüngsten Abgaben. So gewinnen die Aktien von Advanced Micro Devices und Intel vor der Startglocke 1,0 bzw. 1,8 Prozent.

Die US-Notenbank dürfte am Abend die Zinsen nicht antasten, so die mehrheitliche Meinung am Markt. Es bestehe aber die Chance auf ein deutlich gespaltenes Abstimmungsergebnis, so Peter Kinsella von Union Bancaire Privée. "Die Märkte preisen derzeit eine Wahrscheinlichkeit von etwa eins zu drei für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte ein, wobei die Mitglieder der Fed die schwächere Inflation im Juni gegen den erneuten Inflationsdruck durch höhere Ölpreise abwägen", sagt dagegen Soojin Kim, Analystin bei MUFG.

Bei den Einzelwerten fällt die Visa-Aktie um 0,9 Prozent. Für das Gesamtjahr erwartet der Konzern ein Umsatzwachstum am "unteren Ende des niedrigen Zehnerprozentbereichs" und einen Anstieg des Gewinns je Aktie am "unteren Ende des mittleren Zehnerprozentbereichs". Die Prognose lautete zuvor auf ein Umsatzwachstum im niedrigen zweistelligen bis niedrigen Zehnerprozentbereich und ein Wachstum des Gewinns je Aktie im niedrigen Zehnerprozentbereich. Im dritten Quartal lagen sowohl der Umsatz als auch der bereinigte Gewinn über den Schätzungen der Analysten.

Der Lebensmittel-Konzern Mondelez International (+0,3%) hat nach einem Umsatzplus im zweiten Quartal seinen Ausblick angehoben. Seagate Technology hat im vierten Quartal dank eines KI-getriebenen Nachfrageschubs bei Datenspeichern einen höheren Gewinn erzielt. Die Aktie legt um 6,7 Prozent zu. Ford (+4,8%) hat seinen Ausblick angehoben, da der Konzern nun für dieses Jahr mit leicht höheren Preisen rechnet. Die Zahlen für das zweite Quartal fielen über den Erwartungen aus.

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July 29, 2026 06:01 ET (10:01 GMT)