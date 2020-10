MARKT USA/Wall Street gut behauptet erwartet - Xilinx haussieren

Am Freitag könnte es an der Wall Street den dritten Tag in Folge nach oben gehen mit den Indizes. Der Aktienterminmarkt deutet auf einen gut behaupteten Handelsbeginn hin. Sollte diese Tendenz bis zum Handelsende Bestand haben, könnte der S&P-500 seinen höchsten Wochengewinn seit Ende August einfahren.

Weiter stützt laut Börsianern die Hoffnung auf die Verabschiedung eines Konjunkturpaketes durch die Politik noch vor der US-Wahl. Zuletzt waren die Verhandlungen zwischen Republikanern und Demokraten über ein abgespecktes Hilfsprogramm wieder aufgenommen worden. Der Sprecherin des Repräsentantenhauses, der Demokratin Nancy Pelosi, reichen die von US-Präsident Donald Trump avisierten weiteren Hilfen für die Fluggesellschaften nicht, sie will ein umfassenderes Paket.

"Damit der Markt weiter steigt, benötigen wir weitere Stimuli in den USA", sagt Chefmarktstratege Brian O'Reilly von Mediolanum International Funds. Nur so könne die anhaltende Erholung weiterlaufen. Er selbst zeigt sich aber über das Zustandekommen einer politischen Einigung skeptisch: "Der Markt ist aktuell wahrscheinlich zu optimistisch, dass eine Einigung erzielt wird."

Etwas Unterstützung für den Aktienmarkt kommt aus China, wo der im September gestiegene Caixin-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor den zuvor bereits bekannt gewordenen positiven Eindruck des offiziellen Indexes untermauert.

Bei den Einzelwerten stehen die Aktien der Chiphersteller AMD und Xilinx im Fokus. Kreisen zufolge sprechen beide Unternehmen über eine Übernahme von Xilinx durch AMD. Xilinx schießen um 17 Prozent nach oben in der Vorbörse, AMD fallen um gut 5 Prozent. Der Kurs des großen Konkurrenten Intel gibt um 0,6 Prozent nach.

