MARKT USA/Wall Street in Wartestellung vermutet

Nach der Zwischenerholung an der Wall Street ist die Luft schon wieder raus. Am Dienstag deutet der Aktienterminmarkt einen Handelsbeginn knapp im Minus an - Technologiewerte dürften etwas deutlicher abgeben und bleiben damit einer klar höheren Volatilität ausgesetzt. Die jüngsten Neuerungen von Apple lieferten wenig Überzeugung, um dem Technologiesektor mit KI-Bezug einen Schub zu verliehen, heißt es im Handel. Insgesamt sei die Stimmung weiterhin von Verunsicherung geprägt. Eine "weiche Landung" der US-Konjunktur sei fester Bestandteil der Zinssenkungshoffnungen. Dieser Grundpfeiler gerate aber aktuell etwas ins Wanken.

Gebremst wird die Risikoneigung von zwei wichtigen Ereignissen: Am Mittwoch stehen die Verbraucherpreisentwicklung auf der Agenda, von der sich Anleger mehr Klarheit in der Zinsdebatte erhoffen. "Das 'offene Geheimnis', dass eine Fed- Zinssenkung in der nächsten Woche um 50 Basispunkte weiterhin eine Möglichkeit bleiben, verleiht den Verbraucherpreisen am Mittwoch ein asymmetrisches Risiko-Ertragsprofil. Wenn diese über den Erwartungen liegen, senkt die Fed um 25 Basispunkte", legt sich Evercore ISI fest.

Aber schon am Dienstag nach Börsenschluss steht das erste TV-Duell der beiden Präsidentschaftsbewerber Donald Trump und Kamala Harris an. Abgesehen von Details zu ihren wirtschaftspolitischen Kursen wird es wichtig sein, die Kommentare der Kandidaten zu Inflation und Geldpolitik vor der nächsten Zinssatzentscheidung der Zentralbank zu beobachten. Letztlich kann der Präsident den Zentralbankchef bestimmen.

