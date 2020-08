MARKT USA/Wall Street kaum verändert erwartet

Der Aktienterminmarkt suggeriert am Dienstag einen wenig veränderten Start am Kassamarkt. Noch immer warten Anleger auf das Aufsteigen weißen Rauchs bei der Verabschiedung eines weiteres Coronahilfspakets im Kongress. Doch scheint die Debatte weiter festgefahren. Der Sprecher der Senatsmehrheit, Mitch McConnell, will selbst ein Scheitern der Verhandlungen nicht ausschließen. Ebenfalls bremsend wirkt der sich immer weiter vertiefende Handelszwist zwischen den USA und China. Das US-Handelsministerium hat neue Vorschriften erlassen, die den Zugang von Huawei zu im Ausland produzierten Chips einschränken.

"Der US-chinesische Handelsstreit ist eine Sache, die die Stimmung drückt", sagt Chefmarktstrategin Seema Shah von Principal Global Investors. Mit dem anziehenden Wahlkampf dürften die Spannungen noch zunehmen. Wegen der Auswirkungen der neuen Restriktionen dürften gerade Technologiewerte nach der jüngsten Rally potenziell leiden. Positiv merken Händler an, dass die Neuinfektionen mit dem Coronavirus auf das niedrigste Niveau in den USA seit Ende Juni gesunken sind. Neben dem Umstand, dass sich stützende und belastende Faktoren aktuell die Waage halten, verweisen Händler aber auch auf den typischerweise lauen Urlaubshandel im August mit niedrigen Volumina und wenig Bewegung.

