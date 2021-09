MARKT USA/Wall Street kaum verändert erwartet

Kaum verändert dürften die US-Börsen in den ersten Handelstag nach dem langen Feiertagswochenende starten. Allerdings hatten die Indizes in der vergangenen Woche Rekordstände markiert und ihre Gewinne trotz der schwachen August-Arbeitsmarktdaten am Freitag behauptet oder sogar ausgebaut.

Die gelassene Reaktion des Aktienmarkts auf den geringen Beschäftigungsaufbau im vergangenen Monat erklären Analysten damit, dass die Löhne gestiegen sind. Der Umstand, dass im Freizeitsektor und im Gastgewerbe keine neuen Arbeitsplätze entstanden seien, lege nahe, dass dies der sich rasch ausbreitenden Delta-Variante des Coronavirus geschuldet sei, während sich am Arbeitskräftebedarf der Industrie nichts geändert habe, heißt es bei BCA Research. Die BCA-Analysten rechnen mit einem starken Beschäftigungsaufbau in den kommenden Monaten, sobald Lieferkettenprobleme und Infektionsraten nachließen. In der Folge dürfte die US-Notenbank allmählich mit der Normalisierung ihrer Geldpolitik beginnen, indem sie im späteren Jahresverlauf die Rückführung ihrer Anleihekäufe ("Tapering") ankündigen werde.

Derweil haben die Strategen von Barclays ihr Jahresendziel für den S&P-500 auf 4.600 von 4.400 Punkten erhöht. Der Index schloss am Freitag bei 4.535 Punkten. "Wir glauben nicht daran, dass der Beginn des Tapering zu einem Ausverkauf am Aktienmarkt führt", begründen sie ihre neue Annahme.

Etwas Unterstützung erhalten die US-Aktienmärkte am Dienstag von den überraschend starken chinesischen Handelsbilanzdaten. Wichtige heimische Konjunkturdaten oder Unternehmenstermine stehen nicht auf der Agenda.

September 07, 2021 06:21 ET (10:21 GMT)