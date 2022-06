MARKT USA/Wall Street könnte sich leicht erholen - Keine Trendwende

Am Donnerstag könnte eine leichte Erholung von den Vortagesverlusten an der Wall Street drin sein. Der Aktienterminmarkt lässt auf einen etwas festeren Handelsbeginn am Kassamarkt schließen. Doch mehr als eine technische Gegenbewegung wollen Händler nicht ausmachen. Denn die bekannten Belastungsfaktoren eines sinkenden Wachstums gepaart mit hoher Inflation und steigenden Zinsen verhinderten eine durchgreifende Trendwende am US-Aktienmarkt, heißt es im Handel. Die Gemengelage könne das Schreckgespenst einer drohenden Rezession nicht vertreiben.

Die US-Notenbank wird erst nächste Woche wieder zusammentreten, aber bereits am Nachmittag wird die Europäische Zentralbank ihre geldpolitischen Entscheidungen verkünden. Sie dürfte die Zinswende wenigstens verbal einläuten, nachdem sie die Inflationsentwicklung bislang kaum effektiv bekämpft hat. "Insgesamt herrscht an den Finanzmärkten eine abwartende Stimmung, da sich Anleger auf einen Straffungsschub der Europäischen Zentralbank einstellen, der die lange Ära des lockeren Geldes beendet. Dies ist ein komplexes Spiel, bei dem es darum geht, die eskalierende Inflation einzudämmen und gleichzeitig das Wachstum nicht zu ersticken", erläutert Analystin Susannah Streeter von Hargreaves Lansdown.

June 09, 2022 06:09 ET (10:09 GMT)