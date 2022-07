MARKT USA/Wall Street könnte sich weiter stabilisieren

Nach einer fünftägigen Durststrecke scheint sich die Wall Street am Freitag weiter zu stabilisieren. Bereits am Vortag hatten sich die Kurse im späten Geschäft deutlich von den Tagestiefs erholt. Nun deutet der Aktienterminmarkt auf einen gut behaupteten Start am Kassamarkt hin. Beschwichtigende Worte von Fed-Gouverneur Christopher Waller, der die Erwartungen an eine Zinserhöhung um 100 Basispunkte durch die US-Notenbank dämpfte, sorgen noch immer für etwas Entspannung. Doch könnte die Stimmung auch schnell wieder kippen, denn es stehen eine ganze Reihe wichtiger Konjunkturdaten an, die womöglich die weit verbreitete Ansicht, die USA steuerten auf eine Rezession zu, untermauern könnten.

Neben den Einzelhandelsumsätzen wird die Verbraucherstimmung veröffentlicht. Die Datenreihen dürften Auskunft darüber geben, inwieweit die viel zu hohe Inflation den Konsum, der für das US-Wachstum von entscheidender Bedeutung ist, beschränkt hat. Neben dem Empire State Manufacturing Index und der Industrieproduktion dürften vor allem die Im- und Exportpreise im Blick stehen und im Hinblick auf die Inflationsentwicklung abgeklopft werden. An den Vortagen waren es gerade Preisdaten über Markterwartung, die Anleger verschreckt hatten.

"Rezessionsrisiken haben seit Jahresbeginn zugenommen. Wenn wir keine Anzeichen für einen Konsumrückgang sehen, ist es vielleicht nicht so schlimm, wie Anleger fürchten, aber falls doch, ist es ein Beleg dafür, dass sich das Rezessionsrisiko materialisiert" warnt Marktstratege Mike Bell von JP Morgan Asset Management. Erneut höher als gedacht ausgefallene Inflationdaten gepaart mit Anzeichen eines Konsumrückgangs stellten wohl die schlechteste Kombination für die Börse dar, heißt es aus dem Handel. Denn dann träfen Zinsängste auf Konjunktursorgen - zumal schwache Daten aus China nahelegten, dass die Volksrepublik als Wachstumslokomotive ausfalle.

July 15, 2022 06:21 ET (10:21 GMT)