MARKT USA/Wall Street könnte weiter zulegen

Nach dem freundlichen Schluss des Vortages stellen sich Händler auf kleine Aufschläge am Mittwoch ein. Der Aktienterminmarkt deutet eine gut behauptete Handelseröffnung am Kassamarkt an, die technologielastige Nasdaq könnte einen Tick deutlicher zulegen. Die jüngsten Konjunktursorgen seien zwar nicht gewichen, doch schienen die damit einhergehenden Zinssenkungsfantasien die Stimmung am Aktienmarkt wieder aufzuhellen, heißt es im Handel. "Das Spekulationskarussell darüber, wann Zinssenkungen in den USA kommen werden, hat in einer positiveren Position angehalten und die Stimmung gehoben", erläutert Marktstrategin Susannah Streeter von Hargreaves Lansdown. Auch der zuletzt deutlich gesunkene Erdölpreis stützt den Aktienmarkt, weil er die Inflation eindämmt und Kosten für Verbraucher und Unternehmen sinken. Neue Nahrung könnte die Konjunktur- und Zinsdebatte vom vorbörslich zur Veröffentlichung anstehenden ADP-Arbeitsmarktdaten erhalten sowie vom ISM-Index zum nicht-verarbeitenden Gewerbe im frühen Handel. Dazu steht die Revision des Einkaufsmanagerindex zum Dienstleistungssektor an.

June 05, 2024 06:21 ET (10:21 GMT)