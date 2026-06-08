MARKT USA/Wall Street leicht erholt erwartet

Die US-Börsen dürften zum Start in die neue Woche einen Teil ihrer jüngsten Verluste wettmachen. Der S&P-Future notiert vorbörslich 0,3 Prozent höher. Der technologielastige Nasdaq-Future legt um 0,7 Prozent zu, allerdings hatten Technologiewerte im Zuge des Ausverkaufs am Freitag besonders heftige Einbußen verzeichnet. Ein enttäuschender Ausblick von Broadcom hatte Zweifel an der Nachhaltigkeit des KI-Booms geweckt und vor allem Aktien des Chipsektors auf Talfahrt geschickt.

Zentrales Thema am Markt ist die jüngste Eskalation des Iran-Kriegs mit wechselseitigen Angriffen iranischer und israelischer Streitkräfte. US-Präsident Trump zufolge ignorierte der israelische Ministerpräsident Netanjahu seine Aufforderung, nicht auf iranische Angriffe zu reagieren. Der Ölpreis reagiert mit einem deutlichen Anstieg auf die Nachrichtenlage zum Krieg. Das Barrel Brentöl verteuert sich um gut 4 Prozent auf 97 Dollar.

Mit dem Ölpreis steigen Inflationsängste und Zinserhöhungserwartungen. In der Folge steigen am Anleihemarkt die Renditen, im Zehnjahresbereich geht es um 3 Basispunkte auf 4,56 Prozent nach oben. Auch der Dollar zieht etwas an; der Dollarindex steigt um 0,1 Prozent. Der festere Dollar und die steigenden Marktzinsen belasten derweil den Goldpreis. Die Feinunze verbilligt sich um 0,8 Prozent auf 4.295 Dollar.

Wichtige Konjunkturdaten stehen am Montag nicht auf der Agenda. Spannend dürfte es am Mittwoch werden, wenn die Verbraucherpreise für Mai veröffentlicht werden. Am Donnerstag folgen die Erzeugerpreise. Überraschend starke Arbeitsmarktdaten hatten am Freitag Erwartungen befeuert, dass die US-Notenbank in diesem Jahr die Zinsen anheben könnte, um auf die infolge des Krieges und der hohen Ölpreise erhöhte Inflation zu reagieren.

Unternehmensnachrichten sind ebenfalls rar. Am Montag startet die Entwicklerkonferenz von Apple. Es wird erwartet, dass der iPhone-Hersteller einige Neuerungen vorstellen wird, darunter auch solche mit KI-Bezug. Höhepunkt der Woche könnte der Spacex-Börsengang sein, der voraussichtlich am Freitag erfolgen wird. Es könnte das erste IPO mit einem Billionen-Dollar-Volumen sein.

Marvell Technology springen vorbörslich um 6,8 Prozent nach oben. Die Titel werden in den S&P-500 aufgenommen. Allerdings war der Kurs am Freitag im Zuge des sektorweiten Ausverkaufs um fast 17 Prozent abgesackt.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 08, 2026 06:28 ET (10:28 GMT)