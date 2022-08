MARKT USA/Wall Street leicht im Plus erwartet

Die Wall Street wird am Donnerstag zum Start leicht im Plus erwartet. Die Indizes bewegen sich aktuell auf dem höchsten Stand seit drei Monaten. Die Hoffnung, dass die Inflation ihren Höhepunkt erreicht haben könnte, treibt die Rally bei den Risikopapieren an. Am Vortag weckten US-Verbraucherpreise die Hoffnung, dass das Tempo des Preisanstiegs seinen Höhepunkt erreicht haben könnte. Dies ermutigt Anleger zu der Annahme, dass die US-Notenbank bei der Erhöhung der Leitzinsen weniger aggressiv vorgehen wird. Am Donnerstag werden die Erzeugerpreise weiteren Aufschluss über die Entwicklung geben.

"Die schwächer als erwartet ausgefallenen Inflationsdaten haben die Marktwahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung der Fed im September um nur 50 Basispunkte steigen lassen", so Ian Williams, Analyst für Wirtschaft und Strategie bei Peel Hunt. Fed-Vertreter wiesen indes darauf hin, dass die Inflation weiterhin "inakzeptabel hoch" sei. Der Präsident der Chicagoer Fed, Charles Evans, sagte, er gehe davon aus, dass die Zentralbank die Zinsen für den Rest dieses Jahres und bis ins nächste Jahr hinein anheben werde, um sicherzustellen, dass die Inflation wieder auf das Ziel von 2 Prozent zurückfällt.

Bei den Einzelwerten steht der Geschäftsausweis des Unterhaltungskonzerns Walt Disney im Fokus des Anlegerinteresses. Denn das Unternehmen hatte nach der Schlussglocke Drittquartalszahlen über Markterwartungen vorgelegt. Der Umsatz wurde um 26 Prozent und damit deutlicher als von Analysten vorhergesagt gesteigert. Gut lief auch die Streaming-Plattform Disney+. Der Disney-Kurs klettert um 7,7 Prozent.

Die Titel von Bumble brechen dagegen um 8,5 Prozent ein. Das Dating-Portal wartete mit einem schwachen Ausblick auf das laufende Quartal auf. Zudem grenzte die Gesellschaft den Verlust in der abgelaufenen Periode zwar deutlich ein, Analysten hatten aber auf einen noch stärkeren Rückgang gesetzt.

Paysafe sinken um 2,3 Prozent, nachdem RBC-Analyst Daniel Perlin die Papiere auf "Sectorperform" abgestuft hatte. Der Analyst begründete seinen Schritt mit dem herausfordernden Konjunkturumfeld speziell für die Europa-Aktivitäten.

August 11, 2022 06:05 ET (10:05 GMT)