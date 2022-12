MARKT USA/Wall Street leicht im Plus erwartet

Nach den deutlichen Verlusten im bisherigen Wochenverlauf dürfte die Wall Street am Donnerstag zum Handelsbeginn stabilisieren. Ob die jüngste Abwärtsbewegung damit ein Ende findet, bleibt indessen abzuwarten. Der Future auf den S&P-500 legt vorbörslich moderat um 0,1 Prozent zu.

Die Anleger dürften sich mit Blick auf die in der kommenden Woche anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank nun zunehmend zurückhalten. Die am Vortag veröffentlichten US-Preisdaten stützen indessen etwas die Hoffnung, dass der Höhepunkt des Inflationsanstiegs in den USA erreicht sein könnte. Die Lohnstückkosten waren im dritten Quartal nur um 2,4 Prozent gestiegen und nicht um 3,5 Prozent, wie auf vorläufiger Basis berichtet. Dies dürfte etwas Druck von der US-Notenbank nehmen, heißt es aus dem Markt.

Zuletzt hatten besser als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten die Sorge geschürt, dass die Fed ihren aggressiven Zinskurs zur Bekämpfung der hohen Inflation unvermindert fortsetzen und die Wirtschaft im Gefolge in einen massiven Abschwung abrutschen könnte. Konjunkturseitig steht derweil nur die Veröffentlichung der wöchentlichen Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf der Agenda.

Unter den Einzelwerten legen Apple vorbörslich 0,2 Prozent zu. Der Technologiekonzern plant im Rahmen neuer Datenschutzmaßnahmen für iPhone-Nutzer eine erhebliche Ausweitung seiner Datenverschlüsselungspraktiken. Dieser Schritt, dürfte zu Spannungen mit Strafverfolgungsbehörden und Regierungen weltweit führen. Das erweiterte End-to-End-Verschlüsselungssystem, eine optionale Funktion namens Advanced Data Protection, würde die meisten Daten schützen, die in der iCloud gespeichert sind.

Chevron gewinnen 0,3 Prozent. Der Ölkonzern will im kommenden Jahr deutlich mehr investieren als 2022. Das Unternehmen rechnet 2023 mit Investitionen von 14 Milliarden US-Dollar bei seinen Konzerntöchtern und 3 Milliarden Dollar bei verbundenen Unternehmen.

