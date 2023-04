MARKT USA/Wall Street mit Inflationssorgen leichter gesehen

An der Wall Street kocht das Thema Inflation am Mittwoch wieder hoch und scheint potenzielle Käufer abzuschrecken. Der Aktienterminmarkt lässt auf eine leichtere Handelseröffnung am Kassamarkt schließen. Aufhorchen lässt die britische Inflation, die mit über 10 Prozent auf Jahressicht oberhalb der Erwartung festgestellt wurde. Der Inflationsdruck im Euroraum hat derweil wie erwartet nachgelassen - allerdings stiegen die Kernverbraucherpreise laut endgültiger Veröffentlichung auf Monatssicht etwas stärker als bisher angenommen.

In den USA wird eine weitere Zinserhöhung im Mai mit einer Wahrscheinlichkeit von 83 Prozent eingepreist. Doch die entscheidende Frage ist, wie es danach weitergeht. Nicht wenige Marktteilnehmer spekulieren darauf, dass die Mai-Erhöhung die letzte des laufenden Zyklus sein könnte. Die nun veröffentlichten Inflationsdaten aus Europa kratzen zumindest etwas an dieser Sichtweise - und belasten somit die Börse.

Doch immer wichtiger als Entscheidungsgrundlage am Aktienmarkt wird die laufende Berichtsperiode. Hier liefern am Mittwoch zunächst Morgan Stanley, Nasdaq, Travelers und U.S. Bancorp weitere Impulse, nach der Schlussglocke folgen Tesla, IBM, Lam Research und Alcoa.

