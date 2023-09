MARKT USA/Wall Street mit Konjunktursorgen etwas leichter erwartet

Mit einem leichten Minus dürfte die Wall Street am Dienstag nach der Feiertagspause in den Handel starten. Zu Wochenbeginn fand aufgrund des "Labor Day" kein Handel statt. Erneute Konjunktursorgen drücken auf die Stimmung, heißt es. So ist in China der Caixin-Einkaufsmanager-Index der privaten Unternehmen deutlicher gefallen als erwartet. Auch der Dienstleistungsbereich schwächte sich stärker ab. Allerdings erhöht dies die Hoffnungen, dass damit auch weitere Konjunkturspritzen in China zu erwarten sind. Der Future auf den S&P-500 fällt aktuell um 0,2 Prozent.

"Die Stimmung in Bezug auf China hat sich erneut verschlechtert, da das Bild der sich verlangsamenden Wirtschaft des Landes neu gezeichnet wird", sagt Susannah Streeter, Head of Money and Markets bei Hargreaves Lansdown. "Die Daten haben die Erleichterung darüber überschattet, dass es dem angeschlagenen Immobilienriesen Country Garden gelungen ist, wichtige Zinszahlungen für seine Schulden zu leisten, was die Sorgen über eine Ansteckung des Finanzsektors vorerst verringert. China scheint einen Schritt vorwärts, aber zwei Schritte zurück zu machen, da der Optimismus am einen Tag in Pessimismus am nächsten umschlägt", fügt Streeter hinzu.

Die Ölpreise zeigen sich zwar mit leichten Abgaben, die Notierungen für Brent und WTI notieren aber weiter nur knapp unter den am Vortag markierten Jahreshochs. Die Entwicklung der Ölpreise dürfte erhebliche Auswirkungen auf die Verbraucherpreise im August haben, was eine neue Herausforderung für die Notenbanken darstellt, die ihre Bemühungen fortsetzen, das Inflationsniveau wieder in Einklang mit ihren angestrebten Zielen zu bringen, sagt Stephen Innes, geschäftsführender Partner bei SPI Asset Management.

Die Agenda der US-Konjunkturdaten ist übersichtlich. Eine halbe Stunde nach der Eröffnung wird lediglich der Auftragseingang Industrie für Juli bekannt gegeben. Unternehmensnachrichten sind ebenfalls Mangelware.

September 05, 2023 05:36 ET (09:36 GMT)