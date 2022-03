MARKT USA/Wall Street mit leichten Aufschlägen erwartet

An der Wall Street zeichnen sich am Dienstag leichte Aufschläge zu Handelsbeginn ab, nachdem die Aussicht auf eine möglicherweise aggressivere Zinserhöhung durch die US-Notenbank zu Wochenbeginn für Abgaben an den US-Börsen gesorgt hatte. Überschattet wird der Handel weiter vom Ukraine-Krieg. Der Terminkontrakt auf den S&P-500 legt aktuell 0,3 Prozent zu.

US-Notenbankpräsident Jerome Powell hatte in einer Rede am Montag deutlich falkenhaftere Töne angeschlagen. Nachdem die Federal Reserve bei ihrer jüngsten Sitzung in der vergangenen Woche den Zinserhöhungszyklus mit einer Anhebung um moderate 25 Basispunkte eingeleitet hatte, hatte Powell nun die Möglichkeit höherer Zinsschritte ins Spiel gebracht.

"Die Fed sieht kaum eine andere Möglichkeit, als die Inflation durch stärkere Zinserhöhungen zu bekämpfen, wenn der Preisdruck weiter zunimmt", so Susannah Streeter, Analystin beim Broker Hargreaves Lansdown. "Und es gibt kaum Anzeichen für eine größere Erleichterung, der Ölpreis ist in den letzten Tagen weiter gestiegen."

Im Ukraine-Krieg gehen die Kämpfe unvermindert weiter. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den russischen Staatschef Wladimir Putin erneut zu direkten Verhandlungen aufgerufen. Er sei bereit, auch über den Status der von Russland annektierten Krim und der Separatisten-Gebiete im Donbass zu sprechen, sagte Selenskyj am Montagabend in einem Interview.

Konjunkturseitig stehen keine marktrelevanten Veröffentlichungen an. Nach Handelsende werden Daten zu den US-Rohöllagerbeständen des privaten American Petroleum Institute (API) vorgelegt.

Unter den Einzelwerten rücken Nike vorbörslich 5,6 Prozent vor. Der Sportartikel-Hersteller hat im dritten Geschäftsquartal bei Umsatz und Gewinn die Markterwartungen übertroffen. Nach Handelsschluss werden Geschäftszahlen von Adobe (+0,7%) für das erste Geschäftsquartal erwartet.

