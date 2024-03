MARKT USA/Wall Street mit leichter Konsolidierung erwartet

An der Wall Street deutet sich zu Wochenbeginn eine Verschnaufpause nach der jüngsten Rekordjagd an. Aktuell verzeichnet der Future auf den S&P-500 ein Minus von 0,1 Prozent. Angeführt von den Technologiewerten hatten am Freitag Nasdaq-Composite, Nasdaq-100 und S&P-500 neue Rekordhochs markiert. Dazu kommen nach den mehrheitlich zuletzt schwach ausgefallenen US-Daten anhaltende Zinssenkungshoffnungen, da diese auf eine Abschwächung der US-Wirtschaft hindeuten. Einen weiteren wichtigen Impuls dürfte hier der am Freitag anstehende Arbeitsmarktbericht für Februar liefern.

Zu Wochenbeginn stehen keine US-Konjunkturdaten auf der Agenda. Auch Unternehmensmeldungen sind dünn gesät. Bei den Einzelwerten stehen weiter die Chip-Aktien im Fokus. Der KI-Hype dürfte hier für weitere Kursgewinne sorgen. So legen die Titel von Intel vorbörslich um 1,2 Prozent zu und die Papiere von Nvidia steigen um weitere 1,3 Prozent. Der Entwickler von Grafikprozessoren und Chipsätzen hatte Ende Februar mit den Geschäftszahlen und dem Ausblick die bereits hochgesteckten Markterwartungen erneut übertroffen. Analysten sehen daher trotz der fulminanten Rally seit Jahresbeginn für die Aktie noch deutlich Luft nach oben.

