MARKT USA/Wall Street mit Zurückhaltung erwartet

An der Wall Street zeichnet sich zum Ende der Woche ein zurückhaltender Handel ab, nachdem die US-Börsen am Vortag deutliche Aufschläge verzeichnet hatten. Der Terminkontrakt auf den S&P-500 legt aktuell 0,1 Prozent zu.

Der Ukraine-Krieg hat in der zurückliegenden Woche für ein volatiles Auf und Ab an den Börsen gesorgt. Hinzu kommen die Sorgen um hohe Energiepreise und die Inflationsentwicklung. Der Krieg geht unterdessen mit unverminderter Härte weiter. Auch am Freitag dürfte die andauernde Unruhe an den Märkten den Handel bestimmen. Zu erwarten ist, dass die Anleger vorsichtig agieren und Risiken vor dem Wochenende minimieren, heißt es.

Konjunkturseitig ist die Agenda übersichtlich. Lediglich der Index der Verbraucherstimmung für den Monat März wird kurz nach Handelsbeginn in zweiter Lesung veröffentlicht. Daneben könnten Reden und Auftritte von Mitgliedern der US-Notenbank im Tagesverlauf weitere Erkenntnisse über den künftigen Zinskurs der Fed geben.

Unter den Einzelwerten fallen die in den USA gelisteten Papiere von Nio vorbörslich um 4,8 Prozent, nachdem der Viertquartalsausweis des chinesischen Herstellers von Elektroautos nicht in allen Punkten überzeugt hat.

March 25, 2022 06:59 ET (10:59 GMT)