MARKT USA/Wall Street nach Vortagsverluste behauptet erwartet

Nach den kräftigen Vortagesabgaben dürfte die Wall Street behauptet in den Handel am Mittwoch starten. Der Future auf den S&P-500 legt vorbörslich leicht um 0,1 Prozent zu. Im Fokus stehen neben den zuletzt auf neue 16-Jahreshochs kräftig gestiegenen Marktzinsen eine ganze Reihe von Konjunkturdaten.

Am Dienstag hatten die Börsen massive Verluste hinnehmen müssen, nachdem die Renditen am Anleihemarkt erneut deutlich gestiegen waren. Überraschend starke Daten vom US-Arbeitsmarkt hatten ohnehin bestehende Zinsängste weiter angeheizt. Die Daten zeigten, dass die US-Wirtschaft trotz der von der Fed kräftig angehobenen Zinsen weiterhin gut dasteht. Der Notenbank gebe dies Spielraum für einen weiter falkenhaften Zinskurs, heißt es aus dem Markt. Erwartet wird, dass die Fed die Zinsen für einen längeren Zeitraum auf hohem Niveau belässt, um die Inflation zu bekämpfen.

Hinzu treten neue politische Unsicherheiten, nachdem das US-Repräsentantenhaus seinen republikanischen Vorsitzenden Kevin McCarthy in einem beispiellosen Schritt abgesetzt hat. McCarthy verlor damit den parteiinternen Machtkampf um die Haushaltspolitik und weitere Hilfen für die Ukraine.

Nach der am Wochenende erst in letzter Sekunde gefundenen Übergangslösung im Haushaltsstreit zur Abwendung eines Ausgabenstopps zwischen Demokraten und Republikanern bis Mitte November droht nun die nächste Konfrontation und erneut ein "Shutdown" der US-Regierung.

Konjunkturseitig steht noch vor der Startglocke der ADP-Arbeitsmarktbericht für September auf der Agenda. Nach den am Vortag besser als erwartet ausgefallenen Daten zu den Stellenangeboten in den USA, die sogenannten JOLTS, stehen die neuen Daten nun verstärkt im Blick. Am Freitag folgt dann noch der offizielle Arbeitsmarktbericht für September.

Kurz nach Handelsbeginn werden zudem noch der Einkaufsmanagerindex Service für September in zweiter Lesung und Daten zum Auftragseingang Industrie für August veröffentlicht sowie der ISM-Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe für September. Schließlich werden noch die offiziellen EIA-Daten zu den Rohöllagerbeständen mitgeteilt.

