MARKT USA/Wall Street ohne klaren Trend erwartet

An der Wall Street ist der Mut der Anleger nach einer festen Tendenz des Vortages schon wieder verflogen. Der Aktienterminmarkt deutet auf einen gut behaupteten Handelsstart am Kassamarkt hin, im Technologiesektor könnte es sogar abwärts gehen. Bereits in der gesamten Woche hat sich kein klarer Trend herausgebildet. "Bis zu einem gewissen Grad sind die Märkte beruhigt, dass die Fed die Geldpolitik nicht aggressiver als erwartet straffen wird. Aber die Stimmung am Markt ist nach wie vor angespannt", sagt Anlagestratege Luc Filip von SYZ Private Banking. Es bestehe noch eine große Unsicherheit darüber, was passieren werde, wenn die Inflation hoch bleibe. Am Vortag hatte das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank künftige Zinserhöhungen um jeweils 50 Basispunkte praktisch angekündigt.

Unter den Einzelwerten verlieren Apple vorbörslich 1,4 Prozent. Der Technologiegigant soll nach einem Agenturbericht seine Zulieferer angewiesen haben, in diesem Jahr etwa 220 Millionen iPhones zu produzieren. Das entspricht etwa dem Fertigungsniveau von 2021, liegt aber nach den Analysten von Equita Sim weit unter der Marktprognose.

May 26, 2022 06:20 ET (10:20 GMT)