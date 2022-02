MARKT USA/Wall-Street-Rally dürfte dank Technologiesektor andauern

Nach dem Januar-Einbruch an der Wall Street, dem schwärzesten Monat seit Pandemiebeginn, könnte die dann eingesetzte Rally am Mittwoch in die vierte Runde gehen. Der Aktienterminmarkt lässt auf einen freundlichen Handelsbeginn am Kassamarkt schließen. Im Technologiesektor könnte sogar mehr drin sein, denn hier stützen Aufschläge von jeweils über 10 Prozent im vorbörslichen Handel bei der Google-Mutter Alphabet und beim Halbleiterhersteller Advanced Micro Devices (AMD). Beide Technologiekonzerne haben mit ihren Geschäftszahlen bzw. Ausblicken überzeugt. Die Aussicht auf eine Straffung der Geldpolitik, die die Aktienkurse im Januar massiv belastet hatte, ist in den Hintergrund getreten.

"Der Schwerpunkt liegt eindeutig auf den Unternehmenberichten und wir sehen starke Ergebnisse von großen Technologieunternehmen. Aber irgendwann könnte sich die Stimmung wieder auf Makrodaten und die Fed richten - wir denken, dass wir zwischen diesen beiden Polen hin- und herpendeln werden", sagt Investmentstratege Luc Filip von SYZ Private Banking. "Für die Finanzmärkte bedeute das ein Mehr an Volatilität, ergänzt der Experte. Nach der Hälfte der Berichtssaison ist die Zahl der Unternehmen, die die Umsatz- und Gewinnerwartungen des Marktes an der Wall Street übertroffen haben, überdurchschnittlich hoch, wenn auch niedriger als zu Beginn des Aufschwungs, wie eine Analyse der Deutschen Bank veranschaulicht.

