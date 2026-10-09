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09.10.2026 12:31:44

MARKT USA/Wall Street und KI-Sektor vor Erholung

Nach einer zweitägigen Durststrecke dürfte die Wall Street am Freitag mit Aufschlägen in den Handel gehen. Der Aktienterminmarkt deutet eine freundliche Starttendenz am Kassamarkt an. Rekordhochs am Montag und Dienstag folgten dann Abschläge in den Folgetagen. Der Aktienmarkt hängt weiter ganz entscheidend an der Ölpreisentwicklung und den Anleiherenditen. Während die Rohölpreise sinken und damit die Inflationssorgen etwas dämpfen und somit die Börse stützen, ziehen die Anleiherenditen wieder leicht an - allerdings bewegen sie sich klar unter den jüngsten Mehrdekadenhochs. Am Vorabend ging die dritte Auktion von US-Staatsanleihen in dieser Woche erneut problemlos über die Bühne, womit sich Befürchtungen über eine nachlassende Nachfrage zerstreuen.

Die Verwirrung um die Umsatzentwicklung von OpenAI, die am Vortag die Sektorwerte belastet hatte, scheint sich etwas gelegt zu haben. Daher erholen sich KI-bezogene Aktien im vorbörslichen Handel. Berichte über einen deutlich niedrigeren Erlös bei OpenAI als zunächst kommuniziert hatten zunächst für Unruhe gesorgt, aber offenbar ging die Diskrepanz aus unterschiedlichen Berechnungsmethoden für den annualisierten Umsatz bei OpenAI und seinem Konkurrenten Anthropic zurück. Der Versuch von Investoren, einen direkten Vergleich zwischen den Umsätzen der beiden Unternehmen herzustellen, habe zu den zunächst höheren Schätzungen geführt, heißt es.

Zudem macht ein Bloomberg-Bericht Hoffnung, dass das fortschrittliche KI-Modell weiterhin auf Kurs sei, 70 Milliarden Dollar an Umsatz zu erreichen. "Die Märkte haben einen weiteren KI-Entlastungsimpuls erhalten, aber die zugrunde liegende Struktur bleibt fragil", sagt Analyst Patrick Munnelly von Tickmill. Nvidia erholen sich um 1,9 Prozent, Intel um 1,6 Prozent und AMD um 1,7 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 09, 2026 06:32 ET (10:32 GMT)

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