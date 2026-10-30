Intel Aktie

Intel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.10.2026 11:48:40

MARKT USA/Wall Street von KI-Sorgen belastet - Intel-Aktie bricht ein

Neue deutliche Verluste im Technologie-Sektor dürften zum Wochenausklang die Wall Street belasten. Der Future auf den S&P-500 büßt 1,1 Prozent ein, für den Nasdaq-Future geht es sogar um 2,4 Prozent nach unten. Erneute Zweifel an der Tragfähigkeit der massiven Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) belasten den Sektor. So hatten die Quartalszahlen der Google-Mutter Alphabet gezeigt, dass KI-basierte Suchen bislang wenig lukrativ sind. Dazu kommen negative Impulse von Intel und Amazon. Der Chip-Konzern Intel verbuchte im dritten Quartal einen geringeren Gewinn und gab einen trüben Ausblick auf das vierte Quartal, was die Aktie vorbörslich um 25 Prozent einbrechen lässt. Der Reingewinn des Online-Riesen Amazon überstieg 20 Milliarden US-Dollar, aber der freie Cashflow brach ein. Hier geht es um 6,7 Prozent nach unten.

Zudem hat Binance alle Transaktionen nach größtem Cyber-Raub aller Zeiten ausgesetzt. Binance teilte mit, dass sich der Hacker-Angriff auf insgesamt rund 6,3 Milliarden US-Dollar belaufe. "Die Gelder der Nutzer sind sicher", versicherte Changpeng Zhao, der Binance-Gründer auf der Social-Media-Plattform X. Der Hack bei Binance, der weltweit größten Kryptobörse, werde die Branche zu einer tiefen Selbstreflexion über Ausfallsicherungen zwingen, so Sandeep Pyapali von Mesta.

Vor diesem Hintergrund geht es für den Bitcoin um weitere 1,6 Prozent abwärts, nachdem die Kryptowährung zwischenzeitlich auf den tiefsten Stand seit sechs Wochen gefallen war. "Ich vermute, dass die negative Kursentwicklung noch einen gewissen Weg vor sich hat", meint Geoff Kendrick von Standard Chartered. "Erst wenn die Vermögenswerte wieder freigegeben sind und weitere Details zu dem Hack bekannt werden, werden wir eine neue Basis finden."

Als weiteren Belastungsfaktor nennen Teilnehmer die wieder steigenden Ölpreise, angetrieben von anhaltenden Bedrohungen für die Schifffahrt in der Straße von Hormus und der Befürchtung, dass die USA ihre Militärschläge gegen den Iran im Anschluss an die US-Zwischenwahlen wieder aufnehmen könnten. Rohöl der Sorte Brent steigt um 2,3 Prozent auf 117,48 Dollar je Barrel.

Gesucht ist mit den aktuellen Entwicklungen der "sichere Hafen" der Anleihen. Hier geht es für die Rendite zehnjähriger Titel um 6 Basispunkte auf 4,93 Prozent nach unten.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/hab

(END) Dow Jones Newswires

October 30, 2026 06:48 ET (10:48 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Intel Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Intel Corp.

mehr Analysen
30.10.26 Intel Sector Perform RBC Capital Markets
30.10.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
30.10.26 Intel Equal Weight Barclays Capital
30.10.26 Intel Neutral Goldman Sachs Group Inc.
30.10.26 Intel Hold Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Amazon 215,10 6,12% Amazon
Intel Corp. 58,41 -15,64% Intel Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:42 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44
07:50 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
06:03 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
31.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
31.10.26 KW 44: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

KI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen