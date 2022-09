MARKT USA/Wall Street vor Datenflut behauptet erwartet

Am Donnerstag zeichnet sich an den US-Börsen eine behauptete Eröffnung ab. Die Anleger hielten sich in Erwartung einer Fülle von Konjunkturdaten zurück, heißt es aus dem Handel. Veröffentlicht werden die Einzelhandelsumsätze, die Import- und Exportpreise sowie die Industrieproduktion jeweils aus dem August, der Empire State Manufacturing Index und der Philadelphia Fed Index jeweils für September, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche und die Juli-Daten zu den Lagerbeständen.

Vor allem die Daten aus dem Einzelhandel und vom Arbeitsmarkt gelten als Indikatoren für den geldpolitischen Kurs der US-Notenbank. Am Markt herrscht derzeit die Erwartung vor, dass die Fed in der kommenden Woche den Leitzins abermals um 75 Basispunkte erhöhen wird. Nach den jüngsten Inflationsdaten rechnen einige Marktteilnehmer aber auch mit einer Zinserhöhung um 100 Basispunkte. Diese wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 25 Prozent eingepreist.

Unter den Einzelwerten verlieren Paypal vorbörslich 0,7 Prozent, nachdem der Finanzchef des Zahlungsdienstleisters nach nur einem Monat im Amt aus gesundheitlichen Gründen beurlaubt wurde.

Mit Erleichterung wird derweil aufgenommen, dass ein Streik der Eisenbahner abgewendet wurde, nachdem sich die Tarifpartner geeinigt haben. Das dürfte die Aktien der Eisenbahnunternehmen stützen. Die Aktien von CSX verbessern sich vorbörslich um 2,5 Prozent und Union Pacific um 4,2 Prozent.

Die Tarifeinigung dürfte auch den US-Gaspreis etwas zurückkommen lassen. Er war am Mittwoch deutlich gestiegen, gestützt von der Erwartung, dass aufgrund streikbedingt ausfallender Kohletransporte die Gasnachfrage steigen werde.

September 15, 2022 06:28 ET (10:28 GMT)