MARKT USA/Wall Street vor Erholung - Inflationsdaten entscheidend

Nach der Stabilisierung der Wall Street nach einer mehrtägigen Talfahrt setzen Händler am Mittwoch auf eine leichte Erholung. Der Aktienterminmarkt lässt auf eine feste Eröffnung am Kassamarkt hoffen. Allerdings steht die mögliche Erholung auf tönernen Füßen. Bereits am Vortag verpufften Anfangsgewinne im Verlauf. Gestützt wird der Markt von Berichten aus China, wonach sich das Pandemiegeschehen dort etwas entspanne. Damit könnten die scharfen Lockdowns möglicherweise bald gelockert werden, heißt es. Dreh- und Angelpunkt der Entwicklung dürften aber die vorbörslich erwarteten Inflationsdaten sein.

Im Handel geht man von einem etwas nachlassenden Inflationsdruck aus. Es wäre das erste Mal seit fünf Monaten, dass die Verbraucherpreise im Jahresvergleich nicht mit der höchsten Rate seit 40 Jahren stiegen. Sollte es so kommen, läge das Hoch der Inflationsentwicklung wohl hinter dem Markt, heißt es. "Eine Abschwächung der Inflation liefert Vertrauen, dass die Fed-Bemühungen zum Bremsen der Inflation funktioniert und aggressivere Schritte nicht nötig sind", sagt Analystin Ipek Ozkardeskaya von Swissquote. Denn die Stagflationssorgen könnten sich mit den Daten etwas abschwächen und den Markt stützen. Eine höhere Inflation als gedacht könnte den Aktienmarkt dagegen belasten.

May 11, 2022 06:27 ET (10:27 GMT)