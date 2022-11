MARKT USA/Wall Street vor freundlichem Novemberstart

Nach den Vortagesverlusten deutet der Aktienterminmarkt am Dienstag einen freundlichen Handelsbeginn am US-Kassamarkt an. Steigende Aktienkurse in Asien und Europa sowie eine ausgeprägte Dollarschwäche manifestieren eine gestiegene Risikoneigung. Die wird auch durch wieder hochkochende Spekulationen über einen abflachenden Zinspfad der US-Notenbank befeuert. Eine Zinserhöhung um weitere 75 Basispunkte am Mittwoch gilt in den USA als ausgemachte Sache. Doch warten Anleger, wie es anschließend weitergeht. Anders als in Europa ist die Inflation in den USA seit Sommer auf dem Rückzug, insofern besäße die Fed Spielraum für einen weniger aggressiven Zinserhöhungszyklus, wie Händler mutmaßen.

US-Präsident Joe Biden hat die Energiekonzerne dazu aufgerufen, die Produktion zu erhöhen und die Preise für die US-Verbraucher zu senken. Anderenfalls drohte er mit höheren Steuern für die Branche. Sollten seine Worte Gehör finden, hätte dies einen dämpfenden Effekt auf die Inflation. Zudem steigen auch die Weizenpreise nicht mehr und fallen zum Teil sogar wieder. Die ukrainischen Getreideexporte und der Schiffsverkehr durch die Korridore im Schwarzen Meer verlaufen auch ohne russische Sicherheitsgarantien bislang reibungslos.

Zur guten Laune trägt auch die überraschend positiv verlaufene Berichtssaison bei. 268 Unternehmen aus dem S&P-500 haben bislang Geschäftszahlen vorgelegt, dabei schnitten 73 Prozent besser ab als vom Markt veranschlagt.

