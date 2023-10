MARKT USA/Wall Street vor freundlichem Start

Die Wall Street dürfte am Montag dank der ausgebliebenen Eskalation im Nahostkrieg mit Aufschlägen in eine ereignisreiche Woche gehen. Der Aktienterminmarkt lässt auf eine freundliche Eröffnung am Kassamarkt schließen. Trotz des offensichtlichen Beginns der israelischen Bodenoffensive im Gazastreifen ist es bei Drohgebärden anderer Staaten der Region geblieben, eine Ausweitung des Krieges ist nicht zu beobachten. "Der Konflikt scheint keine größere Ausweitung im Nahen Osten nach sich zu ziehen. Die Nachfrage nach sicheren Anlagen hat nachgelassen, nachdem die israelische Militäraktion in Gaza vorsichtiger ausgefallen ist als ursprünglich erwartet", sagt Marktstratege Stephen Innes von SPI Asset Management.

Trotz der israelischen Bodenoffensive am Wochenende ist bisher ein neuer Ölpreisschock ausgeblieben, die Erdölpreise sinken sogar. Im aktuellen Umfeld sind das positive Nachrichten, die die Aktienmärkte stützen. Nachdem wichtige Indizes der Wall Street in den Korrekturmodus gewechselt sind, werten Händler die aktuell positive Stimmung angesichts der anstehenden Ereignisse durchaus als leicht überrachendes Signal. Denn am Mittwoch und Freitag stehen mit der Zinsentscheidung der Fed und dann dem Arbeitsmarktbericht wichtige Weichenstellungen an, die tendenziell eher zur Zurükhaltung mahnen.

October 30, 2023 06:18 ET (10:18 GMT)