MARKT USA/Wall Street vor freundlichem Start - Erholung im KI-Sektor

Nach den Verlusten zum Wochenschluss vor allem bei Titeln mit KI-Fantasie dürften sich die US-Börsen am Montag erholen. Der Aktienterminmarkt lässt auf einen freundlichen Handelsbeginn schließen. Positiv für das Marktumfeld sind sinkende Anleiherenditen und auch leicht nachgebende Erdölpreise, wenngleich sich diese auf hohem Niveau halten. Am Wochenende hatte die Ukraine Ölinfrastruktur im russischen St. Petersburg angegriffen. Der von US-Präsident Donald Trump zuvor ausgerufene Energie-Waffenstillstand zwischen den beiden Kriegsparteien verpufft offenbar, zumal Russland diesen bereits zuvor gebrochen hatte. Dämpfend auf den Ölpreis wirkt, dass Trump die Umsetzung der meisten Russland-Sanktionen durch den US-Kongress gestoppt hat.

Nach den jüngsten Ausverkauf im KI-Sektor scheint sich die Lage etwas zu beruhigen, wenngleich die Sorgen über hohe Kreditkosten zur Finanzierung des KI-Booms nicht ausgeräumt sind. Doch angesichts leicht sinkender Marktzinsen werden AMD vorbörslich 3,1 Prozent höher gesehen, Intel 4,4 und Marvell 3,8 Prozent. Nvidia klettern vor der Startglocke um 1,4 Prozent, Micron Technology um 3,1 Prozent. Die Aufmerksamkeit richtet sich in der laufenden Woche verstärkt auf die Fahrt aufnehmende Berichtssaison. Unter anderem berichten im Technologiesektor SpaceX, Meta Platforms und auch Tesla.

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October 19, 2026 06:23 ET (10:23 GMT)