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22.10.2026 12:48:40

MARKT USA/Wall Street vor heftigen Verlusten

Der Wall Street könnte am Donnerstag ein Handelstag mit deutlichen Abschlägen bevorstehen. Der Aktienterminmarkt deutet einen sehr schwachen Handelsbeginn am Kassamarkt an. Händler nennen gleich mehrere Belastungsfaktoren: Durchwachsen ausgefallene Quartalsergebnisse von US-Technologieunternehmen konnten die Bedenken vieler Börsianer im Hinblick auf die Rentabilität der massiven KI-Investitionen nicht beruhigen. Viele der größten Namen im Bereich Künstlicher Intelligenz verzeichnen vorbörslich Verluste, darunter SpaceX, Nvidia und Intel sowie die Titel des Speicherherstellers Micron als auch der Kurs des Rechenzentrumsanbieters CoreWeave.

Als weiteren Belastungsfaktor machen Marktteilnehmer die deutlich anziehenden Ölpreise aus. Die global gehandelte Ölsorte Brent verteuert sich um knapp 3 Prozent auf über 111 Dollar pro Barrel. Händler verweisen auf erneute Angriffe auf die saudische Energieinfrastruktur. An anderer Stelle wird auf einen Bericht der New York Times verwiesen, wonach die USA und Israel nach den US-Zwischenwahlen erneute Angriffe auf den Iran vorbereiteten. "Die globalen Finanzmärkte nehmen über Nacht eine defensive Haltung ein, da die zunehmenden geopolitischen Risiken im Nahen Osten die Rohölpreise in die Höhe treiben und die jüngste, technologiegetriebene Aktienrally ausbremsten", heißt es bei Tickmill Group.

Während bei Tesla die Investitionsprognose gesenkt wurde, wurde sie bei Meta Platforms angehoben. Meta Platforms meldete einen Rekordumsatz für das dritte Quartal und kündigte an, eine neue Klasse von stimmrechtslosen Aktien zu schaffen, um Kapital für ihre KI-Ambitionen zu beschaffen. Die Aktien geben im vorbörslichen Handel um 1,3 Prozent nach.

Tesla fallen indes um 4,1 Prozent. Der E-Autobauer berichtete für das dritte Quartal über einen stagnierenden Umsatz, aber einen überraschend positiven freien Cashflow trotz der hohen Investitionen in KI und Robotik. Allerdings weigerte sich CEO Elon Musk, in einer Telefonkonferenz mit Analysten über eine mögliche Fusion mit SpaceX zu sprechen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 22, 2026 06:48 ET (10:48 GMT)

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