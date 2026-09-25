Akamai Aktie
WKN: 928906 / ISIN: US00971T1016
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25.09.2026 12:04:39
MARKT USA/Wall Street vor kleiner Erholungs - Akamai haussieren
Die US-Börsen dürften am Freitag einen kleinen Teil ihrer jüngsten Verluste wettmachen. Der S&P-Future notiert vorbörslich 0,3 Prozent höher, der Nasdaq-Future gewinnt 0,6 Prozent. Etwas Unterstützung kommt vom Ölpreis, der nach dem kräftigen Anstieg vom Vortag nachgibt. Allerdings wurden immer noch keine Fortschritte bei den Gesprächen zwischen USA und Iran zur Beendigung ihres Krieges vermeldet. Das Barrel Brentöl ermäßigt sich um 1,3 Prozent auf 105,20 Dollar. Am Anleihemarkt ziehen die Renditen jedoch erneut leicht an, was die Kauflaune dämpfen dürfte. Die Zehnjahresrendite steigt um 1 Basispunkt auf 5,17 Prozent.
An Konjunkturdaten werden der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter aus dem August und der Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan veröffentlicht.
Unter den Einzelwerten an der Börse machen Akamai einen Satz von fast 24 Prozent. Anthropic wird Akamai über einen Zeitraum von sieben Jahren hinweg 11,6 Milliarden Dollar für Cloud-Services zahlen.
Costco Wholesale tendieren knapp behauptet. Die auf Mitgliedschaften basierende Großhandelskette hat mit Umsatz und Gewinn ihres vierten Geschäftsquartals die Erwartungen übertroffen. Die Analysten der UBS bemängeln allerdings, dass die Einnahmen aus Mitgliedsgebühren langsamer gewachsen sind und die Konsensschätzung verfehlt hätten.
Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln/ros
(END) Dow Jones Newswires
September 25, 2026 06:05 ET (10:05 GMT)
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