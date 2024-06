MARKT USA/Wall Street vor Konsolidierungstag

Die positiven Effekte der gesunkenen Marktzinsen auf den Aktienmarkt scheinen am Donnerstag an der Wall Street bis auf Weiteres eingepreist zu sein. Der Aktienterminmarkt deutet einen kaum veränderten Handelsbeginn am Kassamarkt an. Zwar stehen vorbörslich mit den wöchentlichen Arbeitsmarktdaten, der Handelsbilanz und der Revision der US-Produktivität, wobei das Augenmerk hier auf den Lohnstückkosten liegen dürfte, noch Daten an, doch der Fokus liegt bereits auf dem offiziellen Arbeitsmarktbericht für Mai am Freitag.

Da dieser die zuletzt wieder mit neuem Schwung geführte Debatte um Zinssenkungen und Verfassung der Konjunktur erneut befeuern dürfte, wagten sich Anleger im Vorfeld kaum aus der Deckung, heißt es im Handel. "Investoren kalkulieren den sechsten Tag in Folge weitere Zinssenkungen ein", gibt Marktstratege Jim Reid von der Deutschen Bank zu bedenken. Dies gilt umso mehr, weil nach einen Rekordhochs bei S&P-500 und den Nasdaq-Indizes am Vortag die Luft ohnehin dünner wird und Händler mit einem Konsolidierungstag rechnen. Es bedarf frischer Kaufargumente - und diese könnte der Arbeitsmarktbericht zum Wochenschluss liefern.

