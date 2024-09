MARKT USA/Wall Street vor leichter Erholung

Am Montag dürften Schnäppchenjäger die Wall Street ins Plus hieven. Der Aktienterminmarkt lässt auf einen freundlichen Start setzen, wobei die am Freitag besonders abgestürzten Technologietitel die Nase vorn haben dürften. Zum Wochenschluss hatte der schwache Arbeitsmarktbericht Rezessionsängste und das etwas stärkere Lohnwachstum zugleich Inflationssorgen geschürt - eine für die Börse sehr unvorteilhafte Kombination. Trotz der sich anbahnenden Aufschläge wollen Händler noch nicht von einem Stimmungsumbruch sprechen, das Sentiment sei von Verunsicherung geprägt. Dies gilt auch mit Blick auf die anstehenden wichtigen Ereignisse.

Denn mehr Klarheit erhoffen sich Anleger zumindest in der Inflationsdebatte am Mittwoch, wenn die Verbrauerpreisentwicklung bekannt gegeben wird. Aber schon am Dienstag steht das erste TV-Duell der beiden Präsidentschaftsbewerber Donald Trump und Kamala Harris an. Abgesehen von Details zu ihren wirtschaftspolitischen Kursen wird es wichtig sein, die Kommentare der Kandidaten zur Inflation und zur Fed vor der nächsten Zinssatzentscheidung der Zentralbank zu beobachten. Letztlich kann der Präsident den Zentralbankchef bestimmen.

"Es ist schwer vorstellbar, dass die Fed aggressiver (die Zinsen) senken wird, als der Markt bereits einpreist, zumindest vor der Wahl. Aggressive Kürzungen zu diesem Zeitpunkt und November würden die Fed dem Vorwurf aussetzen, die Wahl zu beeinflussen (was die Fed immer zu vermeiden versucht) und dass sie es vermasselt hat, indem sie nicht früher gesenkt hat", urteilt Analyst Louis Gave von Gavekal Research.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 09, 2024 06:23 ET (10:23 GMT)