MARKT USA/Wall Street vor moderaten Gewinnmitnahmen

Nachdem die jüngste Rally am Vortag in die Verlängerung gegangen ist, dürften am Dienstag Gewinnmitnahmen die Wall Street moderat drücken. Der Aktienterminmarkt lässt auf einen knapp behaupteten Handelsbeginn am Kassamarkt schließen. Anleger zögern, an die starken Kursgewinne der beiden vergangenen Sitzungen anzuknüpfen. Diese werden als "Lichtblick" angesichts der düsteren Januarbilanz bezeichnet, als Zinserhöhungserwartungen den Aktienmarkt massiv belastet hatten. Doch ob diese Gegenbewegung nun auslaufe, sei noch nicht sicher, heißt es im Handel.

"Anleger kaufen in dieser Woche weiterhin fast überall während der Rücksetzer, wobei die Stimmung am Markt durch die bisher gute Berichtssaison, in der die meisten Unternehmen die Erwartungen übertroffen haben, beflügelt wird", erläutert Analyst Pierre Veyret von Activtrades. Die meisten Indizes stünden indes vor wichtigsten Widerständen. Wenn diese überwunden würden, könnte dies die Tür für eine ausgedehnte Erholung öffnen, die die Kurse kurz- bis mittelfristig auf neue Rekordhöhen treiben könne, gibt sich der Experte optimistisch. Eine andere Stimme aus dem Handel verweist auf den Umstand, dass Phasen steigender Leitzinsen historisch betrachtet Aktien meist nur kurz belastet hätten. Die Inflation sei das größere Problem und die werde nun angegangen, heißt es mit Blick auf die US-Geldpolitik.

February 01, 2022 06:28 ET (11:28 GMT)