MARKT USA/Wall Street vor Stabilisierung

Nach der Talfahrt des Vortages könnte sich die Wall Street am Freitag zunächst stabilisieren. Der Aktienterminmarkt signalisiert einen gut behaupteten Handelsbeginn am Kassamarkt. Am Vortag war vor allem die technologielastige Nasdaq unter die Räder geraten. Trotz niedriger und damit günstiger Inflationsdaten zählten die zinsempfindlichen Technologiewerte zu den klaren Verlierern am US-Markt. Nun dürften sich auch diese stabilisieren. Mit den Erzeugerpreisen für Juni stehen allerdings weitere Inflationsdaten noch vor Handelsstart auf der Agenda. Diese sollten das Bild der Verbrauerpreise am Vortag bestätigen, mahnen Händler. Dann bleibe die Aussicht auf eine erste US- Zinssenkung im September am Leben. Die heftigen Vortagesverluste im Technologiesektor zeigten allerdings, dass hier bereits vieles eingepreist sei.

"In den vergangenen Monaten gab es einige der schwächsten Inflationsdaten seit Beginn des aktuellen Anstiegs im Jahr 2021, was zu wachsenden Erwartungen geführt hat, dass die Fed in den kommenden Monaten endlich die Zinsen senken kann", sagt Marktstratege Jim Reid von der Deutschen Bank. Ebenfalls noch vor der Startglocke werden die drei Großbanken JP Morgan, Wells Fargo und Citigroup ihre Zweitquartalszahlen vorlegen. Zusammen mit dem wichtigen US-Verbrauchervertrauen im frühen Geschäft warten damit noch eine Reihe von Impulsgebern auf die Anleger. Vorbörslich steigen JP Morgan mit dem Gesamtmarkt um 0,2 Prozent, Wells Fargo verlieren 1,5 Prozent und Citigroup 0,1 Prozent.

Am Rentenmarkt sinken die US-Renditen mit den Zinssenkungserwartungen im Nachklapp auf die niedrigen Inflationsdaten des Vortages weiter. Anders als am Aktienmarkt scheint bei Anleihen noch Anpassungsbedarf zu bestehen.

July 12, 2024 06:30 ET (10:30 GMT)