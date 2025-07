MARKT USA/Wall Street vor Start mit leichten Aufschlägen

Nach einem Tag des Durchschnaufens könnte die Wall Street nach ihrer jüngsten Rekordjagd am Mittwoch wieder zulegen. Der Aktienterminmarkt lässt auf einen gut behaupteten Handelsbeginn am Kassamarkt schließen. Das vom Senat mit hauchdünner Mehrheit verabschiedete Gesetzespaket von US-Präsident Donald Trump und seine Folgen für Verbraucher und Wirtschaft liefert weiter Diskussionsstoff. Per Saldo verzeichnen damit fossile Industrien wie Öl einen Sieg über Branchen wie Erneuerbare Energien und Elektroautos. Eine notwendige Mehrheit im Repräsentantenhaus ist aber nicht sicher, da mit Abweichlern der republikanischen Mehrheitsfraktion zu rechnen ist. Die Gesetze verlängern individuelle Steuersenkungen von 3,8 Billionen US-Dollar.

Ein Bremsklotz für den Aktienmarkt könnte die Unsicherheit über Handelsabkommen sein. Trump gedenkt nicht, die Schonfrist bei Zöllen über den 9. Juli hinaus zu verlängern. Verhandlungen mit Japan waren jüngst ins Stocken geraten. Ein Abkommen mit Indien macht laut Trump aber Fortschritte.

Die sich mit den Gesetzen abzeichnende steigende Staatsverschuldung hat die Rentenrenditen am Vortag nur moderat steigen lassen. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen klettert nun um weitere 3 Basispunkte auf 4,28 Prozent. "Trotz der nun vom Congressional Budget Office nach oben korrigierten Schätzung einer Zunahme der Nettoverschuldung um 3,3 Billionen Dollar im nächsten Jahrzehnt, war die Reaktion auf Staatsanleihen verhalten, wahrscheinlich abgefedert durch die Hoffnung auf eine frühere Lockerung durch die Fed. Dennoch kann bei einer überraschenden Inflationssteigerung eine verzögerte Auswirkung auf US-Anleihen nicht ausgeschlossen werden", urteilt ING-Analyst Francesco Pesole. Sollte der Arbeitsmarktbericht für Juni am Donnerstag schwach ausfallen, dürfte der Markt mit fallenden Renditen reagieren, heißt es weiter.

Nach dem Vortagesabsturz durch den neuen Streit zwischen Trump und Tesla-CEO Elon Musk erholt sich die Aktie des E-Autobauers vorbörslich um 1,3 Prozent. Noch vor der Startglocke werden Absatzzahlen veröffentlicht. Die dürften schwach ausfallen.

