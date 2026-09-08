Amgen Aktie
WKN: 867900 / ISIN: US0311621009
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08.09.2026 12:19:42
MARKT USA/Wall Street vor wenig verändertem Start - Amgen wohl sehr schwach
Nach der Feiertagspause zum Wochenauftakt dürften die US-Börsen am Dienstag wenig verändert starten. Der Aktienterminmarkt deutet für die Nasdaq einen gut behaupteten Handelsbeginn am Kassamarkt an, der breiter gefasste S&P-500 dürfte knapp behauptet in die Sitzung gehen. Als Bremsklotz des Aktienmarktes fungieren die Ölpreise, Brent nähert sich wieder der Marke von 100 Dollar pro Fass an und notiert auf dem höchsten Stand seit Juli. Bereits am Vortag waren die Ölpreise gestiegen als Reaktion auf neue Angriffe des Iran bzw. der USA. Nun zirkulieren Berichte über Drohnen- und Raketenangriffe auf saudische Ölinfrastruktur im Südwesten des Landes nahe der jemenitischen Grenze durch die mit dem Iran verbündeten Huthi-Rebellen im Jemen.
"Die Märkte preisen zunehmend einen langwierigen Konflikt im Nahen Osten ein", urteilen die Analysten von Goldman Sachs. Befürchtungen, die US-Notenbank könnte noch in diesem Monat die Zinsen anheben, belastet die Wall Street wie schon am vergangenen Freitag ebenfalls. Die anziehenden Ölpreise befeuern zudem die Inflationssorgen und hieven die Anleiherenditen nach oben - gerade im Vorfeld der in dieser Woche anstehenden Preisdaten in den USA.
Amgen fallen im vorbörslichen Geschäft um 5,1 Prozent und dürften daher den Dow-Jones-Index stärker ins Minus drücken. Der schweizerische Konkurrent Novartis meldete für eine Spätphasenstudie seines experimentellen Herz-Kreislauf-Medikaments Pelacarsen einen Misserfolg. Das verheißt nichts Gutes für Amgens eigenes Herz-Kreislauf-Medikament Olpasiran. "Da der Markt bereits eine Erfolgswahrscheinlichkeit von über 65 Prozent einpreist, überrascht es uns nicht, dass die Aktie fällt (...)", erläutert Cantor-Analyst Carter Gould mit Blick auf Novartis.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/DJN/flf/ros
(END) Dow Jones Newswires
September 08, 2026 06:20 ET (10:20 GMT)
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