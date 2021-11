MARKT USA/Wall Street vor wichtigen Daten knapp im Minus gesehen

Der lustlose Handel des Vortages könnte sich am Dienstag an der Wall Street fortsetzen. Der Aktienterminmarkt lässt auf einen knapp behaupteten Handelsbeginn schließen. Das Wenige, das vom virtuellen Gipfel zwischen US-Präsident Joe Biden und Chinas Staatschef Xi Jinping bekannt ist, animiert Anleger nicht zu Käufen. Denn konkrete Ergebnisse scheint es nicht gegeben zu haben. Stattdessen wurde offenbar über den Konflikt um Taiwan gestritten. Anleger richten ihre Blicke stattdessen auf die anstehenden Konjunkturdaten. Neben neuen Gradmessern über die Inflationsentwicklung auf Basis der Import- und Exportpreise stehen die Einzelhandelsumsätze auf der Agenda. Die Kernfrage ist, wie Verbraucher auf die galoppierende Inflation reagieren, sagt ein Händler. Zudem werden die wichtigen Daten zur Industrieproduktion veröffentlicht.

Die Aktienmärkte haben ihren Schwung, der sie auf immer neue Rekordhöhen getrieben hat, eingebüßt. Anleger bereiteten sich auf Zinserhöhungen in den USA im kommenden Sommer vor, heißt es mit Blick auf die Inflation der Verbraucherpreise, die sich auf dem höchsten Niveau seit Jahrzehnten bewegt. Höhere Zinsen könnten Aktienkurse drücken, heißt es weiter. "Die Renditen am Aktienmarkt, die wir in diesem Jahr bisher gesehen haben, können einfach nicht weitergehen. (...) Bei dieser hohen Inflation sehen wir Auswirkungen auf die Kaufkraft der Konsumenten", sagt Markstratege Frank Øland Winther von Danske Bank. Bei seinem Haus überlege man, etwas Geld aus Aktien abzuziehen und stattdessen in Unternehmensrentenpapiere mit guter Bonität umzuschichten.

