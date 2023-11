MARKT USA/Wall Street wenig verändert erwartet

Nach deutlichen Kursgewinnen in der laufenden Woche dürfte die Wall Street am Freitag wenig verändert starten. Der Future auf den S&P-500 gibt vorbörslich leicht um 0,1 Prozent nach. In den vergangenen Tagen hatten gesunkene Marktzinsen in Folge taubenhaft ausgelegter Aussagen des US-Notenbankchefs Jerome Powell den Börsen Auftrieb gegeben. Am Markt geht man überwiegend davon aus, dass die Fed keine weitere Zinserhöhung im aktuellen Zyklus vornehmen wird, obwohl sich die Notenbank diese Option offengehalten hat.

Ob diese Marktsicht Bestand hat, dürfte auch von den noch vor Handelsbeginn veröffentlichten US-Arbeitsmarktdaten für Oktober abhängen. "Die Zentralbanken haben angedeutet, dass sie nicht mehr viel zu tun haben. Diese Erleichterung und der daraus resultierende Rückgang der Anleiherenditen haben in dieser Woche zu einer Rally geführt", so Pictet Asset Management. Wenn die Arbeitsmarktzahlen stark ausfallen, könnte sich das Blatt jedoch wenden.

Konjunkturseitig werden zudem der Einkaufsmanagerindex Service in zweiter Lesung und der ISM-Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe jeweils für Oktober veröffentlicht.

Keine Unterstützung kommt von Apple (-3,1%). Der iPhone-Hersteller hat auch für sein viertes Geschäftsquartal einen Umsatzrückgang ausgewiesen. Der Konzernumsatz fiel zwar höher aus als von Analysten erwartet, doch schrumpfte das Chinageschäft überraschend deutlich. In China dürfte Apple auch weiterhin mit der dortigen Konjunkturschwäche und der Konkurrenz durch chinesische Anbieter zu kämpfen haben, deutete CFO Luca Maestri in einem Interview an.

