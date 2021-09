MARKT USA/Wall Street zum Start moderat fester erwartet

Die Wall Street dürfte mit leichten Aufschlägen in den Handel am Donnerstag starten. Der Terminkontrakt auf den S&P-500 legt vorbörslich leicht um 0,2 Prozent zu.

In den Vordergrund rücken zunehmend die mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktdaten am Freitag. Analysten zeigen sich besorgt, dass die Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus die wirtschaftliche Erholung zunehmend ausbremsen könnte. Zudem erhofft man sich weitere Hinweise darauf, wann die US-Notenbank damit beginnt, ihre monatlichen Anleihekäufe zurückzufahren. Die Fed hatte signalisiert, dass die Erholung des Arbeitsmarktes ein Faktor für ihre geldpolitischen Entscheidungen ist.

"Wir befinden uns in einem Umfeld, in dem schlechte Nachrichten so etwas wie gute Nachrichten sind", sagt Olivier Marciot, Investmentmanager bei Unigestion. "Jedes Mal, wenn sich die Situation an der Makrofront verschlechtert, weckt das bei den Anlegern die Hoffnung, dass die akkommodierenden Maßnahmen der Zentralbank noch länger anhalten werden."

Eine erste Indikation für die Entwicklung am Arbeitsmarkt hatte am Mittwoch der ADP-Bericht zur Beschäftigung in der Privatwirtschaft gegeben. Dieser hatte einen deutlich verlangsamten Stellenaufbau aufgezeigt. Das Augenmerk am Berichtstag liegt nun auf der Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, die noch vor der Startglocke veröffentlicht werden. Ökonomen erwarten hier einen leichten Rückgang auf 345.000, gegenüber 353.000 in der Woche davor.

Ebenfalls noch vor Handelsbeginn werden Daten zur Produktivitätsentwicklung im zweiten Quartal in zweiter Lesung und zur Handelsbilanz für Juli vorgelegt. Zudem steht die Veröffentlichung von Daten zum Auftragseingang im Industriesektor ebenfalls für Juli auf der Agenda.

