MARKT USA/Wall Street zurückhaltend erwartet

An der Wall Street zeichnet sich zur Wochenmitte ein zurückhaltender Start in den Handel ab, nachdem die US-Börsen am Vortag deutliche Aufschläge verzeichnet hatten. Der Terminkontrakt auf den S&P-500 notiert aktuell nahezu unverändert.

An dem übergeordnet unruhigen Marktumfeld hat sich indessen wenig geändert. Neben dem Ukrainekrieg sind die hohe Inflation und die steigenden Marktzinsen die bestimmenden Faktoren.

Konjunkturseitig ist die Agenda übersichtlich. Kurz nach Handelsbeginn werden Daten zu den Hausverkäufen für März erwartet. Zudem werden die offiziellen Daten zu den Rohöllagerbeständen veröffentlicht. Die Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hatten einen Rückgang in der zurückliegenden Woche um 4,5 Millionen Barrel verzeichnet. Die Benzinbestände erhöhten sich indessen um 2,9 Millionen Barrel. Im späteren Verlauf wird die Federal Reserve überdies ihren Wirtschaftsbericht "Beige Book" vorlegen.

Der Fokus der Anleger richtet sich zudem auf die auf vollen Touren laufende Berichtssaison. Hier steht die Frage im Raum, ob die Unternehmen ihre gestiegenen Kosten an die Endabnehmer weitergeben konnten. Noch vor Handelsbeginn legen Procter & Gamble und Abbott Laboratories Geschäftszahlen vor. Erst nach Handelsschluss folgen Tesla, Alcoa und United Airlines.

Bereits am Vorabend haben Netflix und IBM ihre Quartalszahlen vorgelegt. Der Streamingdienst Netflix verbuchte global ein Minus der Nutzerzahl im ersten Quartal und geht von weiteren Rückgängen aus. Das Unternehmen litt unter einem schärferen Wettbewerb. Mit dem Kundenschwund verfehlte das Unternehmen auch die eigene Prognose eines Wachstums deutlich. Die Aktie bricht vorbörslich um 26,4 ein.

Beim IT-Spezialisten IBM (+1,9%) waren die Geschäftszahlen besser als geschätzt. Die Erlöse stiegen auf 14,2 (Vorjahr: 13,19) Milliarden Dollar. Getrieben wurde das Erlöswachstum nicht zuletzt vom 14-prozentigen Umsatzwachstum der Hybrid-Cloud-Plattform.

April 20, 2022