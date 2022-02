MARKT USA/Weiter aufwärts - Blicke auf Quartalsberichte gerichtet

Mit einem erneuten Plus dürfte die Wall Street zur Wochenmitte eröffnen und damit die positive Entwicklung des Vortages fortsetzen. Vor allem die weiter auf Hochtouren laufende Berichtssaison steht im Fokus des Marktes, die bislang mehrheitlich überzeugende Quartalszahlen geliefert hat. Zudem gibt es leichte Entspannungssignale in der Ukraine-Krise. Und auch die Renditen kommen etwas zurück, nachdem die Rendite zehnjähriger Papiere am Dienstag bis in die Nähe der Marke von 2,00 Prozent gestiegen war. Auf diesem Niveau hatte sie zuletzt im Juli 2019 gelegen. Aktuell liegt diese bei 1,92 Prozent, nach einem Hoch von 1,96 Prozent am Vortag.

Der Future auf den S&P-500 rückt aktuell um 0,7 Prozent vor. Wichtige US-Konjunkturdaten stehen nicht zur Veröffentlichung an. Am Donnerstag stehen allerdings die Verbraucherpreise für Januar auf der Agenda, die vor dem Hintergrund der hohen Inflation besondere Beachtung finden werden. Diese könnten auch Hinweise darauf liefern, in welchem Umfang die US-Notenbank auf ihrer Sitzung im März die Zinsen erhöhen wird.

"Alle Marktteilnehmer versuchen nun, mehr Informationen darüber zu sammeln, wie der globale Umschwung der Zentralbanken vonstattengehen wird", sagt Carsten Brzeski, globaler Leiter des Makro-Research der ING. "Es stellt sich die Frage, wie sich die Aktienmärkte auf diese neue Normalität einstellen werden".

Die Dichte der Quartalsberichte bleibt derweil weiter hoch. Für die Lyft-Aktie geht es vor der Startglocke um 3,9 Prozent abwärts. Der Fahrdienstvermittler steigerte zwar den Umsatz im vierten Quartal deutlich, der Ausblick auf das laufende Quartal enttäuschte aber. Der Kurs von Mitbewerber Uber, der nachbörslich Zahlen veröffentlicht, fällt um 0,4 Prozent.

Chipotle Mexican Grill legen um 6,0 Prozent zu. Die Schnellrestaurantkette hatte einen 22-prozentigen Umsatzanstieg berichtet und übertraf damit ebenso die Konsensschätzung wie mit dem um 60 Prozent höheren Gewinn.

Nach Handelsende werden unter anderem Walt Disney und Mattel ihre Quartalszahlen bekannt geben.

