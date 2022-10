MARKT USA/Weiter im Verkaufsmodus - Zehnjahresrendite kratzt an 4%

Der voll intakte Zinserhöhungszyklus dürfte auch am Dienstag weiter die Richtung für US-Aktien vorgeben. Die Futures auf die Aktienindizes liegen bis zu 1 Prozent im Minus vor dem Hintergrund einer inzwischen bereits auf 3,96 Prozent gestiegenen Rendite zehnjähriger US-Anleihen. Damit gewinnen Anleihen gegenüber Aktien immer mehr an Attraktivität. Für die Wall Street deutet sich das fünfte Tagesminus in Folge an.

Die Risikobereitschaft wird weiter gedämpft von der Aussicht auf noch länger steigende Zinsen zur Eindämmung der Inflation, wie es auch immer wieder aus Kreisen der US-Notenbank signalisiert wird - ungeachtet der damit steigenden Rezessionsgefahren. Am Zinsterminmarkt liegt die Wahrscheinlichkeit für den nächsten großen 75-Basispunkte-Zinsschritt beim nächsten Fed-Zinstreffen am 2. November bei 78 Prozent.

"Weil die 10-jährige Rendite heute Morgen wieder bei 4 Prozent liegt, gehen wir davon aus, dass der Druck auf die US-Aktien anhalten wird. Außerdem glauben wir, dass die in dieser Woche beginnende Berichtssaison für das dritte Quartal sinkende Gewinnerwartungen und enttäuschende Ausblicke bringen wird", sagt Peter Ganry, Aktienstratege bei der Saxo Bank. Der Markt müsse sich nun zunächst mit den Erzeugerpreisen am Mittwoch und den Verbraucherpreisen am Donnerstag auseinandersetzen, weil diese neue Erkenntnisse über den Kurs der Fed bringen könnten.

Der Dollar strebt in diesem Umfeld weiter nach oben, der Euro entfernt sich mit 0,9700 Dollar wieder weiter nach unten weg von der Parität. Neben den steigenden US-Marktzinsen profitiert der Dollar von seinem Ruf als sicherer Hafen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

October 11, 2022 06:11 ET (10:11 GMT)