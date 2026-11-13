Applied Materials Aktie

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WKN: 865177 / ISIN: US0382221051

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13.11.2026 11:30:43

MARKT USA/Wenig Bewegung erwartet - Microsoft-Aktie fällt

Die Wall Street dürfte sich zum Wochenausklang kaum von der Stelle bewegen. Der Future auf den S&P-500 legt um 0,2 Prozent zu, und für den Nasdaq-Future geht es um 0,1 Prozent nach unten. Damit dürften die Nvidia-Entwicklungen rund um den Rücktritt von CEO Jensen Huang nicht weiter auf das Sentiment drücken. Sie werden eher als "hausgemachtes" Problem gesehen, heißt es. Die Nvidia-Aktie erholt sich vorbörslich um 2,5 Prozent.

Daneben dominiert das Thema Inflation. Hier wird mit Spannung auf die US-Erzeugerpreise für Oktober am Nachmittag geschaut. Unerwartet hohe US-Inflationsdaten und Äußerungen von Fed-Gouverneur Christopher Waller zu Wochenbeginn hatten die Wetten auf eine Zinserhöhung wieder beflügelt. Diese Erwartungen wurden durch einen erneuten Anstieg der Ölpreise am Vortag weiter untermauert, nachdem US-Präsident Donald Trump sagte, die USA bräuchten kein Abkommen mit dem Iran. Laut LSEG preist der Markt aktuell eine 90-prozentige Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Dezember und eine 10-prozentige Wahrscheinlichkeit für einen Schritt um 50 Basispunkte ein.

Bei den Einzelwerten fallen die Microsoft-Aktien um 2,3 Prozent. Microsoft-Dienste wie Outlook und Teams sind derzeit weltweit gestört. Ein Sprecher des Unternehmens sagte, Microsoft arbeite daran, die Probleme, die Microsoft-365-Dienste wie die KI-Software Copilot beeinträchtigen, zu beheben, und die Dienste so schnell wie möglich wiederherzustellen. "Wir haben keine Anzeichen für einen Cyber-Angriff", fügte der Sprecher hinzu.

Cisco Systems hat seinen Ausblick für das Gesamtjahr angehoben, nachdem Umsatz und Gewinn im jüngsten Quartal sprunghaft gestiegen sind. Getrieben wurde diese Entwicklung durch eine hohe Nachfrage im Markt für agentische Künstliche Intelligenz. Auf den Kurs drücken allerdings sinkende Margen. Zudem nutzen viele Anleger nach der starken Entwicklung der Aktie im Jahresverlauf die Zahlen für Gewinnmitnahmen, heißt es. Der Kurs fällt um 2,6 Prozent.

Applied Materials zeigen sich wenig verändert. Der Halbleiterkonzern hat im vierten Geschäftsquartal einen sprunghaften Anstieg von Gewinn und Umsatz verzeichnet. Angetrieben wurde das Wachstum von der durch Künstliche Intelligenz (KI) befeuerten Nachfrage nach Halbleiterdienstleistungen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/uxd

(END) Dow Jones Newswires

November 13, 2026 05:30 ET (10:30 GMT)

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