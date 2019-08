MARKT USA/Wenig verändert - Blicke richten sich auf Jackson Hole

Nach dem deutlichen Plus zu Wochenbeginn wird die Wall Street am Dienstag zum Start wenig verändert erwartet. Mangels neuer Impulse dürften sich die Blicke auf das am Donnerstag beginnende Notenbanker-Treffen in Jackson Hole richten. Am Freitag wird dort US-Notenbankchef Jerome Powell sprechen. Der Markt erhofft sich Hinweise über die weitere Zinspolitik der Fed. Eine Zinssenkung um weitere 25 Basispunkte im September wird am Zinsterminmarkt vollständig eingepreist. Daneben beschäftigt die Frage, ob es die Fed bei einer Senkung belassen wird oder aber einen Zinssenkungszyklus einleitet.

Derweil hat US-Präsident Donald Trump am Vortag erneut eine Zinssenkung gefordert, und zwar um 100 Basispunkte, und zugleich Powell einen "horrenden Mangel an Weitsicht" vorgeworfen.

Der Future auf den S&P-500 zeigt sich aktuell kaum verändert. Es stehen erneut keine wichtigen US-Daten zur Veröffentlichung an. Nachbörslich werden lediglich die wöchentlichen US-Öllagerdaten des American Petroleum Institute (API) veröffentlicht.

Daneben stützt weiterhin die Hoffnung auf eine Annäherung im Handelsstreit zwischen den USA und China - hier sollen in Kürze die Verhandlungen wieder aufgenommen werden. Zudem wurden am Vortag die angedrohten Sanktionen gegen den chinesischen Telekom-Konzern Huawei um weitere drei Monate aufgeschoben.

Auch sind die Blicke auf Italien gerichtet, wo sich am Nachmittag Regierungschef Giuseppe Conte vor dem Senat zur politischen Krise in dem Land äußern wird. Die Optionen reichen hier von schnellen Neuwahlen bis zur Bildung einer Übergangsregierung.

Bei den Einzelwerten schießen die Aktien von Baidu vorbörslich um 10 Prozent nach oben. Der Suchmaschinen-Konzern hat zwar im zweiten Quartal einen Gewinneinbruch verzeichnet, aber dennoch die Erwartungen des Marktes übertroffen.

