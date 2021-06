MARKT USA/Wenig verändert - Warten auf US-Verbraucherpreise

Mit einer wenig veränderten Tendenz dürfte die Wall Street zur Wochenmitte in den Handel starten. Teilnehmer sprechen von Zurückhaltung vor der Bekanntgabe der US-Verbraucherpreise für den Mai am Donnerstag. Eine hohe Inflation dürfte die Spekulationen über eine straffere Geldpolitik der US-Notenbank wieder anheizen. Der Future auf den S&P-500 zeigt sich aktuell kaum verändert.

"Die Debatte darüber, wie hartnäckig die Inflation ist und in den kommenden Monaten sein wird, ist entscheidend. Dies könnte für eine gewisse Volatilität sorgen", sagt Luc Filip, Head of Private Banking Investments bei SYZ Private Banking. "Wenn man sich die globale Inflation anschaut, ist es sehr interessant zu sehen, dass diese derzeit in Asien nicht so ein Problem ist", ergänzt der Teilnehmer. Die chinesischen Erzeugerpreise stiegen im Mai deutlicher als erwartet und zudem so stark wie seit 13 Jahren nicht mehr. Doch legten die Verbraucherpreise zugleich nicht ganz so kräftig zu, wie Ökonomen erwartet hatten.

Unternehmensnachrichten sind dagegen rar. Uipath fallen vorbörslich um 6,0 Prozent, nachdem das Unternehmen erstmals seit seinem Börsengang im April Geschäftszahlen veröffentlich hatte. Der Robotic-Automatisierer übertraf dabei die Prognosen der Analysten, kündigte aber auch eine teilweise frühere Aufhebung der Haltefrist für seine Aktien an.

In den Fokus der Anleger könnte ein Börsendebüt rücken. Das Finanz-Start-up Marqeta, das der Commerzbank-Wagniskapitalgeber Commerzventures als Portfoliounternehmen führt, hat den Ausgabepreis auf 27 Dollar je Aktie festgelegt und damit über der ursprünglichen Preisspanne von 20 bis 24 Dollar, mit der Marqeta eine Bewertung von knapp 13 Milliarden Dollar angestrebt hatte. Marqeta bietet Bezahlkarten für Unternehmen an.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/cln

(END) Dow Jones Newswires

June 09, 2021 06:05 ET (10:05 GMT)