MARKT USA/Wenig verändert - Cisco nach Umsatzwarnung unter Druck

Nach den jüngsten kräftigen Aufschlägen dürfte die Wall Street am Donnerstag wenig verändert in den Handel starten. Die Inflationsdaten haben "die Überzeugung der Anleger gestärkt, dass die US-Notenbank von einer weiteren Zinserhöhung absehen könnte", und die Erwartungen steigen lassen, dass die Fed die Zinsen im Mai nächsten Jahres senken könnte, heißt es von CPT Markets. Auch am Berichtstag könnten die anstehenden US-Daten für einen Impuls sorgen. Der Fokus dürfte dabei auf den wöchentlichen Erstanträgen liegen. Daneben stehen noch die Industrieproduktion für den Oktober, der Philadelphia-Fed-Index für November sowie die Import- und Exportpreise für Oktober auf der Agenda.

Keinen Impuls setzt dagegen das mit Spannung erwartete Treffen zwischen US-Präsident Joe Biden und Chinas Staatschef Xi Jinping. Im Wesentlichen verabredeten beide Seiten lediglich die Wiederaufnahme der militärischen Kommunikation.

Bei den Einzelwerten geht es für die Aktie von Cisco Systems vorbörslich um knapp 11 Prozent nach unten, nachdem der Netzwerkausrüster die Umsatzprognose für das laufende Jahr gesenkt hat. Bei Umsatz und Gewinn im ersten Geschäftsquartal übertraf das Unternehmen die Schätzungen der Analysten knapp. Palo Alto Networks reduzieren sich um 5,9 Prozent. Das Cybersicherheits-Unternehmen hat im ersten Geschäftsquartal einen Gewinn und Umsatz verzeichnet, die über den Prognosen des Marktes lagen. Die Schätzungen für das laufende Quartal und das Geschäftsjahr 2024 blieben allerdings hinter den Erwartungen zurück.

