MARKT USA/Wenig verändert erwartet - Spannung vor Powell-Rede

Die Wall Street wird zum Start wenig verändert erwartet, die Futures auf die Aktinindizes kämpfen zwischen kleinen Verlusten und Gewinnen. Die Unsicherheit erklären Teilnehmer mit einem bevorstehenden Gipfeltreffen der führenden Zentralbanker, bei dem die Anleger genau auf Signale über den geldpolitischen Kurs der Federal Reserve achten werden. Die Märkte stehen vor der Frage, in welchem Ausmaß die Fed die hohe Inflation bekämpfen wird, indem sie die Zinssätze anhebt und damit eine Rezession riskiert.

Diese Frage stand in den letzten Monaten im Mittelpunkt des Interesses und wird auch am Mittwoch beim Gipfeltreffen der Zentralbanker in Portugal wieder im Mittelpunkt stehen. US-Notenbank-Chef Jerome Powell wird sich gegen 15.00 Uhr MESZ zusammen mit Vertretern der Europäischen Zentralbank und der Bank of England auf dem Forum in Sintra äußern.

"Wie immer werden die Märkte jedes Wort analysieren und nach Hinweisen darauf suchen, ob die Fed angesichts der zunehmenden Rezessionsängste von ihrem hawkishen Kurs abweicht", sagt Jeffrey Halley von Oanda. "Sie werden wahrscheinlich enttäuscht sein, aber es sollte für eine gewisse Intraday-Volatilität gut sein."

Das Social-Media-Unternehmen Pinterest bekommt einen neuen CEO. Ben Silbermann wechselt in die neu geschaffene Position des Executive Chairman of the Board. Sein Nachfolger, Bill Ready, kommt von der Alphabet-Tochter Google, wo er seit 2020 President of Commerce war. Im Handel verbindet man mit dem Wechsel an der Spitze die Hoffnung, dass das Unternehmen sich nun verstärkt auf den Bereich E-Commerce konzentrieren wird. Der Aktienkurs klettert vorbörslich 4,3 Prozent.

Walt Disney steigen um 0,7 Prozent. Der Unterhaltungskonzern hat einstimmig beschlossen, den Vertrag von CEO Bob Chapek um drei Jahre zu verlängern. Anleger rechnen ihm an, die Gesellschaft recht unbeschadet durch die Corona-Pandemie geführt zu haben.

Nach Vorlage von Viertquartalszahlen sinken Aerovironment um 6 Prozent. Das Technologie-Unternehmen verbuchte gesunkene Umsatz- und Ergebniskennziffern und lieferte zudem einen Ausblick unter Markterwartung.

June 29, 2022