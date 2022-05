MARKT USA/Wenig verändert - Zurückhaltung vor US-Zinsentscheid nimmt zu

Wenig verändert dürfte die Wall Street am Dienstag in den Handel starten. Der Future auf den S&P-500 tritt aktuell auf der Stelle. Mit der immer näherrückenden Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch dürfte sich die Zurückhaltung erhöhen, heißt es. Weithin wird mit einer Zinserhöhung um 50 Basispunkte gerechnet. Von besonderem Interesse dürften die anschließenden Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell hinsichtlich des weiteren "Fahrplans" der Fed sein. Weitere Zinserhöhungen, möglicherweise auch um 75 Basispunkte, zur Bekämpfung der Inflation sind nicht ausgeschlossen.

"Es scheint, dass der Krieg in der Ukraine die Fed nicht im Geringsten aus dem Konzept gebracht hat", sagt Gregory Perdon, Co-Chief Investment Officer bei Arbuthnot Latham. Die finanziellen Rahmenbedingungen hätten sich bereits deutlich verschärft, fügt Perdon hinzu und verweist auf den weiter starken Dollar, den Anstieg der Anleihe-Renditen und die steigenden Hypothekenzinsen.

Die Berichtssaison nimmt derweil wieder Fahrt auf. Vor der Startglocke legen unter anderem Pfizer und Dupont ihre Quartalsergebnisse vor. Nach der Schlussglocke stehen Starbucks, Airbnb und Advanced Micro Devices auf der Agenda.

Für die Aktien des Halbleiterherstellers NXP geht es vorbörslich um 0,4 Prozent nach oben, nachdem Umsatz und Gewinn im Quartal besser ausgefallen waren als erwartet. Das Unternehmen meldete zudem bereits das sechste Quartal in Folge Rekordumsätze und kündigte für das laufende Quartal einen weiteren Rekord an. Der Düngemittelhersteller Mosaic (-2,4%) profitierte zwar von wegen des Ukraine-Kriegs stark gestiegenen Preisen seiner Produkte, verfehlte aber mit dem Umsatzplus von 71 Prozent die Erwartung des Marktes.

