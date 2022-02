MARKT USA/Wenig verändert - Zwischen Quartalszahlen und Zinssorgen

Mit einer wenig veränderten Tendenz dürfte die Wall Street am Dienstag in den Handel starten. Der Markt bewege sich weiter im Spannungsfeld zwischen mehrheitlich überzeugenden Quartalszahlen und Sorgen in Bezug auf Zinsen und Inflation. Dazu kommt die Unsicherheit, wie kräftig die US-Notenbank auf ihrer Sitzung im März an der Zinsschraube drehen wird. Mittlerweile sieht der Markt eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte, auch aufgrund des starken US-Arbeitsmarkts, immer mehr als ein realistisches Szenario an.

"Die Frage ist, ob die Fed es richtig macht. Schafft sie den Spagat zwischen einer Zinserhöhung und einer Straffung der Politik in einem Tempo, das die Inflation eindämmt, aber nicht die Nachfrage bremst und der Wirtschaft schadet", so Peter Langas, Chef-Portfoliostratege bei Bessemer Trust. Daher dürfte die Volatilität weiterhin recht hoch bleiben, ergänzt ein Marktbeobachter.

Der Future auf den S&P-500 legt aktuell um 0,1 Prozent zu. Auf der Agenda der US-Konjunkturdaten steht lediglich die Handelsbilanz für den Dezember.

Für die Aktie von Meta Platforms geht es vor der Startglocke um 1,7 Prozent nach unten. Peter Thiel wird den Board der Facebook-Mutter verlassen. Thiel ist einer der frühesten Investoren von Facebook und dessen dienstältestes externes Boardmitglied.

Die Papiere von Nvidia geben um 1,1 Prozent nach. Der geplante 66 Milliarden US-Dollar schwere Verkauf der Softbank-Chiptochter Arm an Nvidia ist offenbar gescheitert. Laut Financial Times gibt es Bedenken seitens der Wettbewerbsbehörden in den USA, Großbritannien und der EU.

Darüber hinaus gibt die Berichtssaison weiter den Takt vor. So bewegen sich die Amgen-Aktien im vorbörslichen Handel kaum. Das Biotechnologieunternehmen hatte zwar einen Gewinn über Erwarten gemeldet, war mit dem Umsatz aber etwas hinter den Erwartungen geblieben. Vor der Startglocke werden unter anderem noch Pfizer, Harley-Davidson und Warner Music ihre Quartalszahlen vorlegen.

